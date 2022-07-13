Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir" - Son Dakika
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Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir"

13.07.2022 11:49
Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "15 Temmuz, siyasi görüş ayırmaksızın 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "15 Temmuz, siyasi görüş ayırmaksızın 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli Valiliği, Şehir Tiyatroları ve Önder Gençlik desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili özel bir program hazırladı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de başlayacak program duygu yüklü olacak. 15 Temmuz gecesi, şehit olan 251 asker ve vatandaş ile 2 bin 734 gazi dualarla, minnetle, saygıyla anılacak.

İbrahim Sadri'nin sunumu, Ali Nuri Türkoğlu'nun anlatımı ve Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüater ile Mehmet Kemiksiz'in ağıtlarıyla gerçekleşecek geceye herkesi davet eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Millet olarak demokrasi mücadelesinin nasıl olacağını tüm dünyaya gösterdiğimiz o destansı gecenin yıldönümünde İzmit Milli İrade Meydanı'nda bir araya geleceğiz. Sevdikleriyle bile vedalaşamadan ülkesi için canını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi hep birlikte dualarla anacağız. Bu gece, siyasi görüş ayırmaksızın 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir. ülkemiz üzerinde hala gözü olanlara en güçlü mesajı vereceğimiz bu anlamlı gecede bütün hemşehrilerimizle buluşmak dileğiyle. Unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz'un kahramanı başta Ömer Halis Demir olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ellibeş: '15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Ellibeş: "15 Temmuz 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyenlerin gecesidir" - Son Dakika
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