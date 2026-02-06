Başkan Er, " Malatya daha güvenli daha dirençli bir şehir oldu"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'yı tek merkezli değil çok merkezli bir şehir olarak planladıklarını ifade ederek, "Malatya daha güvenli ve daha dirençli bir şehir oldu" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Malatya Valiliği tarafından düzenlenen anma programına katıldı. 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen anma programı kapsamında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesi sonrası Başkan Er, anıta deprem şehitleri anısına karanfil bıraktı. Vali Seddar Yavuz ile birlikte şehitlerin kabirlerini de ziyaret eden Başkan Er, ailelerin acılarını paylaştı.

6 Şubat Deprem Şehitleri Anma programında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Asrın felaketi diyoruz ama belki de 'Asırların Felaketi' dememiz gerekir. Gerçekten benzeri görülmemiş bir afetti. 11 ili kapsayan çok ağır bir deprem yaşadık. Malatya'da ise Allah'a hamdolsun, hasar büyük olmasına rağmen can kaybı oranı diğer bazı illere göre daha azdı. Ancak bu durum dışarıdan bakıldığında Malatya'da çok fazla yıkım yokmuş gibi bir algı oluşturdu. Oysa Malatya, Hatay'dan sonra en fazla yara alan ikinci il oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Hala tedavi ve rehabilitasyon sürecinde olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Malatya'nın çok ağır bir yıkım yaşamasına rağmen yeniden ayağa kalkmasının şükrünü yaşadığını dile getiren Başkan Er, "Evet, çok ağır bir yıkım yaşadık. Ama Allah'a hamdolsun yeniden ayağa kalktık. 6 Şubat kalbimizde acı bir hatıra olarak kaldı fakat aynı zamanda bize büyük bir dayanışmayı, birlik ve beraberliği de gösterdi. Devletimizin tüm kurumlarını sahada gördük, hala da görmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlarımızın yoğun destekleri özellikle Murat Kurum Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm kurumların sahadaki gayreti gerçekten çok kıymetliydi. Yerelde Sayın Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve vatandaşlarımızla güçlü bir sinerji oluşturduk. Depremin ilk anında canlarımızı kurtarmaya odaklandık, ardından barınma sorununu çözmeye çalıştık. Devlet-millet el ele vererek çok büyük bir dayanışma ortaya koydu. Böyle bir birlikteliğin başka milletlerde kolay kolay görülemeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'da 121 bin konutun inşasının tamamlama aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Er, "Bunun 105 bini TOKİ ve Emlak Konut eliyle, yaklaşık 17 bini ise yerinde dönüşüm projeleriyle yapılıyor. Biz, iki yılda 121 bin bağımsız bölümü bitirme noktasına geldik. Bu büyük afeti bir fırsata çevirmek istiyoruz. Acılarımızı unutmayacağız ama sürekli deprem vurgusuyla moral bozmak yerine daha dirençli ve yaşanabilir bir şehir kurmaya odaklanıyoruz. Şu anda gerçekten yeni bir Malatya inşa ediyoruz. Artık Malatya'yı tek merkezli değil, çok merkezli bir şehir olarak planladık. Yeni yaşam merkezleri oluştu, bazıları ileride ilçe olabilecek potansiyele sahip. Barınmanın yanında güçlü altyapı da gerekiyor. Bu kapsamda yaklaşık 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Altyapının neredeyse tamamı yenileniyor. Bunun 20 milyar lirası TOKİ ve Emlak Konut tarafından, 15 milyar lirası ise MASKİ tarafından sağlanan finansmanla gerçekleştiriliyor. Ayrıca sosyal donatılar, yaşam alanları, eğitim ve kültür tesisleri kuruyoruz. Malatya'yı "kütüphaneler şehri" ve "sporun şehri" yapma hedefi koyduk. Bölgenin en büyük, 7/24 açık olacak kütüphanesini inşa ediyoruz. Bunun yanında 5 büyük spor kompleksi ve yaklaşık 40 yeni spor alanı oluşturuyoruz. Bu yatırımlar arttıkça Malatya çok daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Buradan göç etmiş hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Gelip Malatya'yı yeniden görün. Malatya artık eskisinden daha güzel, güvenli ve dirençli bir şehir oldu. Çarşılarımız açılıyor, esnafımız dükkanlarına kavuşuyor, vatandaşlarımız evlerine yerleşiyor. Bir dönem 120 bin vatandaşımız konteynerde yaşıyordu, bugün bu sayı 36 bine düştü. İnşallah 2026 yılı içinde bu süreci tamamen tamamlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi yeniden Malatya'ya dönmeye davet ediyorum. Yeni, farklı ve daha umutlu bir Malatya'da birlikte yaşayalım" diye konuştu. - MALATYA