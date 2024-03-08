Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla buluştu

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Tüm çalışanlarla tek tek tokalaşan Başkan Cengiz Ergün, onlarla sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Ergün, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de kutlayarak, karanfil hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın personelleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında görev yapan çalışanları ziyaret eden Başkan Cengiz Ergün, tüm personelle tek tek tokalaşarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Cengiz Ergün'e Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak ve Metin Memiş, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Yonca Ekmekçi de eşlik etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında görev yapan kadın personelleri de unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Cengiz Ergün, personellere karanfil ve hediye takdim etti. Personeller de Başkan Ergün'e ziyareti ve jesti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

"Biz büyük bir aileyiz"

Tüm personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Cengiz Ergün, "17 ilçe 1088 mahallede vatandaşlarımıza hizmet etmek için özveriyle görev yapıyorsunuz. Verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA