Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Tüm çalışanlarla tek tek tokalaşan Başkan Cengiz Ergün, onlarla sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Ergün, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de kutlayarak, karanfil hediye etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın personelleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında görev yapan çalışanları ziyaret eden Başkan Cengiz Ergün, tüm personelle tek tek tokalaşarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Cengiz Ergün'e Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak ve Metin Memiş, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Yonca Ekmekçi de eşlik etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında görev yapan kadın personelleri de unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Cengiz Ergün, personellere karanfil ve hediye takdim etti. Personeller de Başkan Ergün'e ziyareti ve jesti nedeniyle teşekkürlerini iletti.
"Biz büyük bir aileyiz"
Tüm personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Cengiz Ergün, "17 ilçe 1088 mahallede vatandaşlarımıza hizmet etmek için özveriyle görev yapıyorsunuz. Verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
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