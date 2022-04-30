Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu

30.04.2022 14:45
Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, MHP Merkez İlçe Başkanlıkları ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, MHP Merkez İlçe Başkanlıkları ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yaklaşık bin beş yüz kişinin katıldığı iftar programında okunan duaların ardından hep birlikte oruçlar açıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, MHP merkez ilçe başkanlıkları ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından, Kurşunlu Han'da iftar programı düzenlendi. İftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP ilçe başkanları, ülkü ocakları ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ergün, iftar öncesi programa katılan partililerle tek tek selamlaştı. Daha sonra ise eller hep beraber semaya açılarak oruçlar açıldı. İftar programında konuşan MHP İl Başkanı Murat Öner, birlik ve beraberliğin daim olması temennisiyle programa katılanlara teşekkür etti. - MANİSA

Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu
Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu
Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu
Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu
Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu
Başkan Ergün, MHP'nin iftarında partililerle buluştu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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