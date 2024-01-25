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Başkan Eroğlu: Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz - Son Dakika
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Başkan Eroğlu: Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz

Tokat Belediyesi, depreme dayanıklı evler inşa etmek ve yeni yerleşim yerleri kurmak için TOKİ başkanlığı ile görüşmelere başladı. Dar gelirlilere hizmet vermek amacıyla üretilecek olan konutlar 1 TL kar elde edilmeden sunulacak. Başkan Eroğlu, TOKİ ile yapılan görüşmeler sonucunda depreme dayanıklı yeni bir şehir kurulması hedefiyle harekete geçildiğini belirtti.

25.01.2024 - 01:08,  Güncelleme: 01:08
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Başkan Eroğlu: " Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz"

TOKAT - Depreme dayanıklı evler inşa etmek için çalışmalara başlayan Tokat Belediyesi, yeni yerleşim yerleri kurma noktasında da TOKİ başkanlığı ile görüşmelere başladı. 1 TL kar elde etmeden üretilecek olan konutlar dar gelirlilerin hizmetine sunulacak.

Depreme dayanıklı evler üretmek için hazırlıklara başlayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. TOKİ Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde kentin yeni yerleşim yerlerinde yapılması planlanan sosyal konutlar için harekete geçildi. Belediye bünyesindeki arsalara yapılması planlanan sosyal konutlar sayesinde belediye 1 TL kar elde etmeden dar gelirli vatandaşlara konut üretecek. 5 yılda bin 500 konut üretilmesi planlanan proje sayesinde depreme dayanıklı yeni şehrin kurulması hedefleniyor.

Başkan Eroğlu; "TOKİ ile depreme dayanıklı yeni şehir kurulacak"

Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projesini hayata geçirmek için TOKİ Başkanlığı ile görüşmelere başladıklarını ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Büyüyen bir şehiriz. Yeni yerleşim alanlarının da tespiti gerekiyor. Yeni Tokat'ın nerelerde kurulacağıyla alakalı çalışmalar da yapılması gerekiyordu. Bunlarla ilgili farklı alternatifleri de masamızda çalışıyoruz. Şeffaf bir şekilde halkımızla, bu konudaki yetkili kuruluşlarla, odalarla beraber kararımızı vereceğiz. TOKİ Başkanlığımızla bir görüşme aşamasındayız. TOKİ Başkanlığımıza da şu teklifte bulunduk. Tokat depreme her an yakalanabilecek şehirlerden bir tanesidir. Gönlümüz bunu asla istemez; ama biz şimdiden sanki olur gibi düşünerek yeni bir şehir kuracağımız bölgede TOKİ Başkanlığımızla beraber bir şehir kuralım noktasında bir teklifte bulunduk. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir insanın konutunun olması, arabasının olması en büyük hayallerinden bir tanesidir. Biz de halkımızın bu hayallerine yardımcı olalım diye düşünerek sosyal konut hamlesini de başlatmış olacağız. Bu konuda yılda 300 5 yılda da bin 500 adet sosyal konutu Tokat'a kazandıracağız. Arsaları hazine veya da vatandaştan almayacağız. Tamamen belediyemize ait olan arsaları kullanarak sosyal konutları üreterek vatandaşımıza sunacağız. Böylece arsa maliyeti olmayacak. Bu şekilde binaların satış fiyatları daha uyguna gelecek. İnşaat maliyeti üzerinden vatandaşa sosyal konutlarımızı arz edeceğiz. 1 TL dahi kar koymadan bunu yapacağız. Bu anlamda hem arsalarımızı değerlendirmiş olacağız hem de bu arsaları vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Dar gelirli ve hiç evi olmayan değerli hemşerilerimiz için sosyal konutlarımızı yapacağız" dedi.

Başkan Eroğlu: Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Başkan Eroğlu: Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz - Son Dakika
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