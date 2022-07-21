Başkan Fadıloğlu ünite merkezini inceledi - Son Dakika
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Başkan Fadıloğlu ünite merkezini inceledi

21.07.2022 14:04
Başkan Fadıloğlu ünite merkezini inceledi

Kuzeyşehir'e yapılan ünite merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gelen talep doğrultusunda, bu bölgede yeni bir planlama yaptık. Bölgenin ihtiyacı olan her şeyi sunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Kuzeyşehir'e yapılan ünite merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gelen talep doğrultusunda, bu bölgede yeni bir planlama yaptık. Bölgenin ihtiyacı olan her şeyi sunmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

İdeal şehir planlamalarını halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşın yaşam konforuna katkı sağlayacak önemli bir yatırım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkın tüm ihtiyaçlarına tek merkezden cevap verilebilecek ünite merkezlerinin sayısına yenilerini ekleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kuzeyşehir'e yapılan ünite merkezinin inşaat çalışmalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile yerinde inceledi. Kuzeyşehir Ünite Merkezi'ni en kısa sürede tamamlanmayı hedeflediklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezin toplam 5 bin 500 metrekare alana üzerine 2 katlı olarak yapıldığını söyledi. Başkan Fadıloğlu, ünite merkezi içerisinde; pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunduğu bilgisini aktardı.

"Yatırımlarımızı devam ettireceğiz"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Kuzeyşehir'e söz verdiğimiz yatırımımız devam ediyor. Kuzeyşehir, Şehitkamil'in yeni gelişen bir bölgesi. Bu bölgede TOKİ'nin yapmış olduğu projelerle birlikte, şu anda 5. ve 6. etapta neredeyse yerleşim başlamak üzere. Mevcut yapılı olan alanın içerisinde TOKİ'nin yapmış olduğu alışveriş üniteleri var ancak bu bölgede sosyal tesis konusunda sıkıntımız vardı. Hemşehrilerimizden gelen talep doğrultusunda, bu bölgede yeni bir planlama yaptık. Yapılan bu planlamayla birlikte burada bay-bayan taziye evinin, kursların, pazar yerinin, kütüphanesinin ve gerektiğinde bayramlarda kullanılmak üzere kesim yerinin oluşabileceği bir üniteyi hayata geçiriyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bizim de göz bebeğimiz Kuzeyşehir. Hakikaten çok hızlı gelişecek bir bölge. 50 bin konut ile birlikte minimum 250 bin kişinin yaşayacağı neredeyse bir şehir nüfusuna sahip bir bölge. İnşallah bu şekildeki yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Yine bu bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hemen karşımızda sağlık ocağı var. Eczane sıkıntısından bahsetmişlerdi. Vatandaşlarımız, şehir merkezine gitmeden ihtiyaçlarını görebilsinler diye eczane meselesini de çözmek için burada aynı zamanda eczane yeri de çıkardık. Yanında inşallah yine sağlık hizmeti vermek isteyen birileri olsa, sağlık kabini de olabilecek şekildeki yeriyle bu bölgenin ihtiyacı olan her şeyi sunmaya gayret gösteriyoruz. Proje safhasından bu noktaya gelene kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim; kazasız ve belasız tez zamanda milletimizin hizmetine teslim etmeyi nasip etsin." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Eczane, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Fadıloğlu ünite merkezini inceledi - Son Dakika

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