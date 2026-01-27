Başkan Geçit, "Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz" - Son Dakika
Başkan Geçit, "Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz"

Başkan Geçit, "Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz"
27.01.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya'nın en büyük şantiye alanı olma özelliği taşıyan İkizce TOKİ yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, TOKİ Uzmanı Emrah Acar ve Emlak Yönetim İşletmeleri Müdür Yardımcısı Sefa Özkan'dan yürütülen çalışmaların son durumu hakkında...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya'nın en büyük şantiye alanı olma özelliği taşıyan İkizce TOKİ yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, TOKİ Uzmanı Emrah Acar ve Emlak Yönetim İşletmeleri Müdür Yardımcısı Sefa Özkan'dan yürütülen çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kalkması adına büyük bir titizlikle sürdürülen inşa ve ihya sürecini yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İkizce TOKİ yerleşkesinde incelemelerde bulundu. TOKİ Uzmanı Emrah Acar ve Emlak Yönetim İşletmeleri Müdür Yardımcısı Sefa Özkan'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Geçit, sahadaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"

Başkan Geçit, Malatya'nın güvenli, modern ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşması için tüm kurumlarla güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Malatya'mızın yeniden ayağa kalkması ve hemşehrilerimizin güvenli, modern yaşam alanlarına kavuşması adına yürütülen süreci yakından takip ediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin ardından, yaralarımızı sarmak ve şehrimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz; hemşehrilerimizin güvenle yaşayacağı, depreme dayanıklı, modern ve sağlıklı yaşam alanlarını bir an önce tamamlayarak teslim etmektir. Bu süreci sadece uzaktan izleyen değil, sahada birebir takip eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz de bu süreçte tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır" dedi.

"Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneği sergileniyor"

İkizce TOKİ bölgesinde konutların yanı sıra sosyal yaşam alanları, ticari üniteler, ibadethaneler ve altyapı yatırımlarıyla birlikte yeni bir yaşam alanı inşa edildiğini, belediye olarak ta bölgenin yeni yatırımlara kavuşması için her türlü desteği verdiğini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, " Her bir konut; bir yuvayı, her bir anahtar; yeni bir başlangıcı, her bir proje ise Malatya'mızın umut dolu geleceğini temsil etmektedir. İkizce TOKİ konutlarımızın olduğu bölge ise şehrimizin yeni yaşam merkezine dönüşmektedir. Konutlarla birlikte vatandaşlarımızın merkeze gelmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı sosyal yaşam alanlarıyla birlikte burası daha cazip bir kimliğe kavuşacak. Bizler biliyoruz ki Malatya, bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacaktır. İnancımız, azmimiz ve dayanışma ruhumuzla asrın felaketini, asrın inşasına dönüştürüyoruz. Hedefimiz; daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt ve Malatya'yı bugünden gelecek nesillere emanet etmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde, Bakanlıklarımızın güçlü destekleriyle devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Asrın felaketi, el birliğiyle asrın inşasına dönüştürülüyor" diye konuştu.

Başkan Geçit, devam eden projelerin yalnızca konut üretimiyle sınırlı olmadığını, sosyal yaşam alanları, ticari üniteler, ibadethaneler ve altyapı yatırımlarıyla birlikte yeni ve güçlü bir Malatya'nın inşa edildiğini vurguladı. Sürecin her aşamasının titizlikle takip edildiğini ifade eden Başkan Geçit, hak sahiplerinin en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Belediye, Politika, Malatya, Emlak, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Geçit, 'Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Geçit, "Gece gündüz demeden istişare içerisinde çalışıyoruz" - Son Dakika
