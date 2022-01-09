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Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi

09.01.2022 12:54
Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi

Battalgazi'deki öksüz ve yetim çocukları sevindirmeyi sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sudem ve Enes Öğüt kardeşlere sürpriz doğum günü partisi düzenleyerek onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Battalgazi'deki öksüz ve yetim çocukları sevindirmeyi sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sudem ve Enes Öğüt kardeşlere sürpriz doğum günü partisi düzenleyerek onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Battalgazi Mahallesinde ikamet eden ve 10 yıl önce babalarını kaybeden 12 yaşındaki Sudem ve 14 yaşındaki Enes Öğüt'ün doğum günü olduğu bilgisini alan Başkan Güder, iki kardeşe sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Başkan Güder, iki kardeş için doğum günü pastası hazırlatarak, hediyeleri ile birlikte çocukların evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Güder'i kapıda elinde doğum günü pastasıyla gören iki kardeş, bu özel sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadılar. Yaş günü pastalarını birlikte kesen Sudem ve Enes, başkan Güder'e kendi elleriyle doğum günü pastalarından ikram ettiler. Duygusal anların yaşandığı doğum günü partisinde hediyelerini başkan Güder'in elinden alan iki kardeş, unutulmaz bir gün geçirdiklerini ifade ettiler.

"Yavrularımızın yüzlerindeki tebessüm daim olsun"

Öğüt ailesine herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını da soran Başkan Güder, Sudem ve Enes'in doğum günlerini kutlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. İki kardeşin doğum günlerini kutlayan Güder, "Yetimleri sevindirmek Allah'ın rızasını kazanmaktır. Mutlu olduklarını görmek onlardan çok bizi sevindirdi. Allah yüzlerindeki tebessümü daim etsin. Bahtları açık olsun. Yavrularımıza doğum günü pastalarını üflerken 'hayaliniz nedir?' diye sorduğumuzda, kardeşlerin tek düşünceleri annelerini mutlu etmek, ülkeye ve vatana hayırlı bir evlat olmak dediler. Ne mutlu anneye ve dedeye ki evlatlarını bu duygu ve hassasiyet ile yetiştirmişler. Böyle evlatlara sahip oldukları için çok şanslılar. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bizim başımızın tacısınız. Hayırlı yaşlar ve ömürler diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi
Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi

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Doğum Günü Partisi, Osman Güder, Enes Öğüt, Doğum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi - Son Dakika


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