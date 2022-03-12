Başkan Gültak, Mahmudiye Mahallesinde vatandaşla buluştu - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mahmudiye Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Akdeniz'i değiştirip dönüştüren hizmet ve projeleri de anlatan Başkan Gültak, baştan sona yenilenip vatandaşların taziyesini yapabileceği, adağını kolaylıkla adayabileceği şekilde düzenlenen Nebi Eyüp Türbesini de ziyaret etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhammet Mustafa Gültak, hafta içi mahalleleri, hafta sonu da esnafı ziyaret etmeye, vatandaşların önerilerini dinlemeye, talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Mahmudiye Mahallesini ziyaret eden Gültak, yaklaşık 3 yılda gerçekleşen ve Akdeniz'i değiştiren hizmetleri anlattı. Gültak, Mahalle Muhtarı Fahri Kuşçu ile birlikte açık havada düzenlediği toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Öğrencilere burs, çiftçilere gübre desteği

Meclis toplantısında aldıkları bir kararla belli şartları taşıyan Akdenizli çiftçilere toplamda 500 bin TL tutarında gübre desteği sağlayacaklarını hatırlatan Başkan Gültak, ayrıca 4 yıllık üniversite kazanmış Akdenizli öğrencilere bin 200 TL; 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de 500 TL burs verdiklerini kaydetti.

"Kaderine terk edilen Nebi Eyüp Türbesini baştan sona yeniledik"

Mahmudiye'nin; Mersin'in en eski mahallelerinden biri olduğunu belirten Gültak, "Mahallemizde bulunan ve özellikle Arap Alevi kardeşlerimizin bayramlarda ziyaret ettiği, adaklar adadığı Şeyh Nebi Türbesi yıllarca kaderine terk edilmişti. Türbenin hali hiç de iç açıcı değildi. Yıllardır gelip giden yöneticiler, bu tür ibadethanelere maalesef dokunmamışlar, kaderine terk etmişler. Fakat arkadaşlarımız, uzun bir çalışma sonucu türbeyi yenilediler. Bugün artık orası, insanlarımızın ibadetlerini, taziyelerini ve kurbanlarını adayabilecekleri bir hale kavuştu" diye konuştu.

"Dileyen vatandaşımız taziyesini yapabilecek, isteyen adağını adayabilecek"

Gültak, toplantının ardından beraberindeki heyetle birlikte, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu baştan sona yenilenen Nebi Eyüp Türbesini ziyaret etti. Yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan Gültak, "Türbemizin demir kapıları, duvarları ve etrafı yıkık döküktü. Türbe maalesef kötü durumda, bakımsız ve boyasızdı. Gerekli izinleri alarak türbeyi elden geçirdik. Hem türbeyi hem de duvarlarını, kapılarını, içini ve çevresini yeniledik. Mekanı tamamen değiştirip yeniledik. İçeride lavabolar yapıldı. Burası komple bir meydana kavuştu. Böylelikle özellikle Gadir-i Hum bayramında, Arap Alevi kardeşlerimizin adaklarını adayabilecekleri kesimhane ve alanlar kazandırdık. Türbenin içine, dileyen vatandaşlarımızın taziyelerini yapabilecekleri bir alan da kazandırmış olduk. Emeği geçen personel arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN