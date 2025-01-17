Başkan Hallaç\'tan Gazze\'deki Ateşkes Açıklaması

Politika

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Hallaç, İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında işlediği katliamlar ve yıkımların ardından ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Başkan Hallaç, bu geçici bir adımın ötesinde, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar konusunda hesap vermesini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Hallaç, "Filistin'deki kardeşlerimizin huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşması en büyük temennimizdir. Ancak bu barışa giden yolda, İsrail'in sistematik katliam ve yıkım politikalarının uluslararası mahkemelerce sorgulanması şarttır. Masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan bu saldırılar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin halkına karşı işlenen bu insanlık suçlarının ve soykırım politikalarının bir numaralı sorumlusudur. Masum insanların ölümüne neden olan bu saldırıların hesabı mutlaka sorulmalı, Netanyahu ve diğer sorumlular uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. Adalet olmadan barış mümkün değildir. Gazze'de ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu yeterli değildir. Adaletin sağlanması ve Filistin halkının haklarının teminat altına alınması için mücadele devam etmelidir. Dualarımız, kardeş Filistin halkının huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşmasıdır. Zafer, daima hak ve adalet için direnenlerin olacaktır" dedi. - ADIYAMAN