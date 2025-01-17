Başkan Hallaç'tan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Hallaç'tan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması

Başkan Hallaç\'tan Gazze\'deki Ateşkes Açıklaması

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı. Hallaç, barışın sağlanabilmesi için adaletin sağlanmasının şart olduğunu belirtti.

17.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Hallaç, İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında işlediği katliamlar ve yıkımların ardından ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Başkan Hallaç, bu geçici bir adımın ötesinde, uluslararası toplumun İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar konusunda hesap vermesini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Hallaç, "Filistin'deki kardeşlerimizin huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşması en büyük temennimizdir. Ancak bu barışa giden yolda, İsrail'in sistematik katliam ve yıkım politikalarının uluslararası mahkemelerce sorgulanması şarttır. Masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan bu saldırılar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin halkına karşı işlenen bu insanlık suçlarının ve soykırım politikalarının bir numaralı sorumlusudur. Masum insanların ölümüne neden olan bu saldırıların hesabı mutlaka sorulmalı, Netanyahu ve diğer sorumlular uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. Adalet olmadan barış mümkün değildir. Gazze'de ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu yeterli değildir. Adaletin sağlanması ve Filistin halkının haklarının teminat altına alınması için mücadele devam etmelidir. Dualarımız, kardeş Filistin halkının huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşmasıdır. Zafer, daima hak ve adalet için direnenlerin olacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Kahta, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Hallaç'tan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Hallaç'tan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.