Başkan Hallaç\'tan Zabıta Ekiplerine Başarı Belgesi

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, ilçede yürüttükleri başarılı görevlerinden dolayı başarı belgesi takdim etti.

Belediye Başkan Hallaç, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, onlara teşekkürlerini iletti.

Zabıta ekiplerinin ilçenin düzenini sağlamak ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak adına büyük bir gayretle çalıştığını belirten Başkan Hallaç, "Zabıta ekiplerimizin emekleri, Kahta'nın daha güvenli ve düzenli bir yer haline gelmesine önemli katkı sağlıyor. Kendilerine gösterdikleri üstün çaba için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Hallaç, zabıta ekiplerine başarı belgelerinin takdim edilmesinin, ekiplerin çalışmalarına olan takdirin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, bu ödüllerin ekiplerin motivasyonunu artıracağını ve Kahta'daki hizmet kalitesini daha da yükselteceğine inandığını ifade etti. - ADIYAMAN