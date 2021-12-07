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Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu

07.12.2021 10:15
Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Öğrenci-Veli Buluşmaları" kapsamında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aileleriyle Kapu Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Öğrenci-Veli Buluşmaları" kapsamında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aileleriyle Kapu Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi'nin başlattığı ve büyük ilgi gören "Öğrenci - Veli Buluşmaları" projesi devam ediyor. İlçedeki öğrenci ve öğrencilerin ailelerini sabah namazında buluşturulduğu, sonrasında ise çorba ikramının yapıldığı bu anlamlı programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı.

"Bu manevi iklimi gençlerimizle hissetmek çok güzel"

Programa ilgi gösteren öğrenci ve ailelerine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, gençlerin her zaman yanlarında olduğunun altını çizdi. Hasan Kılca, belediye olarak gençlere ve eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyerek, "Karatay Kent Konseyimizi tebrik ediyorum. 'Öğrenci ve Veli Buluşmaları' sayesinde öğrencilerimizin ve ailelerinin bu manevi iklimi hep birlikte hissetmeleri çok güzel. Gençlerimiz önemli, onlar bizim geleceğimiz ve bizim geleceğimiz de onlara emanet. Karatay'ımızda 150'ye yakın okulumuz var. Bu okullarımızın hiçbirini birbirinden ayırmadan destek vermeye devam ediyoruz. Merkez İmam Hatip Lisemiz de bayrağı en önde taşıyan okullarımızdan biri. Lisemiz memleketimize ve milletimize hizmet eden nice önemli değerler yetiştirdi. Bu gençlerimiz de bizler gibi gelecekte emaneti teslim alacaklar. Bu vesileyle; Karatay Kent Konseyimize, okul yönetimimize, hocalarımıza, çocuklarımıza ve bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Böyle projelerle gerek öğrenci kardeşlerimiz gerekse de vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu
Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu
Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu
Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu
Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu

Kent Konseyi, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu - Son Dakika


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