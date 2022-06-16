Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu

16.06.2022 15:00
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahallelerini ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahallelerini ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı.

Konya'da etkili olan şiddetli yağmur merkeze uzak bazı mahallelerde küçük çaplı hasara yol açarken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlardan olumsuz etkilenen mahallelerin muhtarlarından son durum hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, ekibiyle birlikte hasar tespit çalışmalarına katıldı. Başkan Kavuş, "Şehrimizde geçtiğimiz günlerde yağan yoğun miktarda yağışla birlikte bazı mahallelerimizde bu durum hasara yol açtı. Ekili arazileri sular altında kalan hemşehrilerimiz oldu, bazı evleri su bastı. Biz de hem son durum hakkında bilgi almak hem de yaraların sarılması noktasında yapılabileceklerle ilgili ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Acil müdahale ekibi oluşturarak ilk andan itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk"

Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahalleleri sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kavuş, "Aniden bastıran yağışların ardından Meram Belediyesi olarak acil müdahale ekibi oluşturarak hemşehrilerimizin yardımına koştuk. Devletimizin tüm kurumları çok sayıda araç ve iş makinesi ile bölgede zararın büyümemesi ve hayatın bir an önce normale dönmesini sağlamak için canla başla mücadele ettiler. Meydana gelen olumsuzluklar ve su baskınlarına karşı ekipler öncelikle önleyici tedbirler almış, devamında ise yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını tüm gece ve gün boyunca devam ettirmişlerdir. Her durumda olduğu gibi bu olayda da hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanlarında yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yaşanması muhtemel sel olaylarına karşı kurumlarımız değerlendirmelerini yapıyor"

Kavuş, bölgedeki çalışmaların süreceğini belirterek, "Bereketin afete dönüşmesini istemeyiz. Daha sonra yaşanması muhtemel sel ve afetlere karşı önlem amacıyla ıslah edilmesi gereken kanallarla ilgili de ilgili kurumlarımız gerekli incelemelerini sürdürüyor ve değerlendirmelerini yapıyor. Bu doğa olayının sebep olduğu yaraların sarılması için Meram Belediyemiz ve devletimizin tüm kurumları ile hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim beterinden korusun. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ile muhtarlar, Kavuş ve ekibine yağışların başladığı ilk andan itibaren zararın en aza indirilmesi için gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür etti. - KONYA

Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
YORUMLAR
500
Konya'da lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı Konya'da lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı İttifak Holding Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya'da oynamak istiyor İttifak Holding Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya'da oynamak istiyor
Kaynak: İHA

Hatunsaray, Yeşildere, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:14:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement