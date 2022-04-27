Başkan Kavuş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Kavuş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

27.04.2022 13:40
Başkan Kavuş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla 2022 yılında da ilçenin pek çok noktasında asfalt, parke bordür ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla 2022 yılında da ilçenin pek çok noktasında asfalt, parke bordür ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi adına asfaltlama, parke-bordür ile yeni cadde ve sokakların açılması çalışmalarına büyük önem veren Meram Belediyesi 2022 yılı çalışmalarına da hızlı başladı. Hava sıcaklıklarının kendisini hissettirmesiyle gerek merkez gerekse merkeze uzak mahallelerde çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında onlarca noktada aynı anda çalışmalar yürütüyor.

"Meram, altyapı çalışmalarında önemli atılımlar yaptı"

Soğuk ve uzun yaşanan kış mevsiminin ardından deformasyon oluşan cadde ve sokaklarda yama çalışması gerçekleştiren ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte vakit kaybetmeden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında her geçen yıl bir öncekine göre çok daha iyi bir noktadayız. Göreve geldiğimizde başlattığımız 'asfaltlama seferberliği' neticesinde Meram'ın her noktası hizmetle buluştu ve buluşuyor. İlk Bismillahımızı 3 yıl önce demiştik. Meram, altyapı, asfalt ve yeni yolların açılması noktasında o günden bu yana önemli atılımlar yaptı. O atılım ve gayretli çalışmalar nihayetinde ilçemizin her köşesinde yeni ve modern ulaşım ağları oluşuyor" dedi.

Başkan Kavuş yol yapım çalışmalarını inceledi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Uluırmak Mahallesi Küçük Aymanas Caddesindeki asfalt serimi ve Yaka Mahallesi Ezgi Sokakta devam eden parke-bordür çalışmalarını inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kavuş burada yaptığı açıklamada, "Her yıl hava koşullarının müsaade ettiği sürece sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde de bir fazla sokağımıza daha hizmet götürmek için gayret sarf ediyoruz. Pek çok noktada olduğu gibi altyapı ve asfalt çalışmalarında da yakalanan başarının arka planında ekip arkadaşlarım var. Onların nasıl canla başla ve üstün bir gayretle çalıştığını yakından biliyorum. Her birine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kazasız, belasız ve başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Fen İşleri Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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