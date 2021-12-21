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Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu" - Son Dakika

Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu"

21.12.2021 14:49
Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 351 bin nüfusuyla Konya'nın en büyük ilçelerinden birisi olan Karatay'da ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını büyük bir başarıyla uyguluyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 351 bin nüfusuyla Konya'nın en büyük ilçelerinden birisi olan Karatay'da ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını büyük bir başarıyla uyguluyor.

Vatandaşın istek ve taleplerini kısa zamanda ilgili birimlere ileterek çözümünü sağlayan, gerçekleştirdiği bu çalışmayla Karataylıların güven ve takdirini kazanan Karatay Belediyesi, bu kapsamda başarılı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Karatay Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hizmet Masası; yüz yüze görüşme, Başkan'a Mesaj, Web Sayfası, E-Posta, Whatsapp İhbar Hattı, CİMER ve Karatay Belediyesi tarafından geliştirilen Karatay Belediyesi Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) gibi daha pek çok yenilikçi ile teknolojik sistemlerle vatandaşlardan gelen istekler ve talepleri kabul ediliyor. Hizmet Masası'nda görevli halkla ilişkiler uzmanları tarafından alınan ve büyük bir hassasiyetle tasnif edilen söz konusu istekler önce belediyenin ilgili birimlerine yönlendiriliyor. Birimlerden gelen bilgilendirme cevapları, başvuru sahibi olan vatandaşa iletilerek vatandaşın söz konusu şikayeti veya sorunu kolayca çözümleniyor.

2021'de Karatay Belediyesi'ne 51 bin 891 başvuru yapıldı

Karatay Belediyesi Halka İlişkiler Müdürlüğü, bu kapsamda yılın belirli dönemlerinde veri havuzundan aldığı talepleri mahalle, iş kolu, istek ve şikayet bazlı sınıflandırarak analiz ediyor; söz konusu talep ve şikayetlerin yönelimlerine göre ilgili müdürlükleri bilgilendiriyor. Bunun yanı sıra saha araştırmaları ile vatandaşların istekleri en sağlıklı şekilde planlamalara dahil edilip, bilgi yönetim sistemine gelen verilerle sürekli kıyaslanıyor. Bu kapsamda 2021 boyunca toplamda 51 bin 891 bin vatandaş talepleri, istekleri veya sorunlarının çözümü için Karatay Belediyesi'ne başvurarak başvurdu. Karatay Belediyesi'nin 2021 yılında anlık taleplere dönüş sağlama süre ortalaması 30 dakika ile 75 dakika arası gerçekleşirken, kısa vadeli taleplere dönüş sağlama süre ortalaması 1 saat ile 4 saat arası oldu. Vatandaşın uzun vadeli planlama gerektiren taleplerine dönüş sağlama süre ortalaması da 4 ile 6 gün arasında gerçekleşti.

"Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar olduğu gibi 2021'de de katılımcı belediyecilik düsturuyla vatandaşı da ilçenin yönetimine dahil ettiklerinin altını çizdi. Belediye bünyesinde oluşturdukları pek çok birim ve sistem üzerinden vatandaşların her türlü taleplerini karşılamak için profesyonel bir ekip ve teknolojiyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Kılca, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin memnun olduğu, taleplerine çözüm bulduğu bir çalışma prensimiz var ve bunu uygulamak adına tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızdan gelen başvuruları hızlı bir şekilde çözümlüyor. Vatandaşlarımızın kaliteli ve iyi bir hizmete erişimini kolaylaştırıyor, vatandaşımızın belediye yönetimine katılımını sağlıyoruz. Aynı zamanda bilgilerin gizliğini esas alarak güvenli bir iletişimi kullanıyoruz" dedi. - KONYA

Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu
Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu
Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu
Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu

Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: Karatay Belediyesi vatandaşımızın çözüm merkezi oldu' - Son Dakika


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