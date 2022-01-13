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Başkan Kılıç: "Termemize büyük bir ivme kazandıracağız" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Termemize büyük bir ivme kazandıracağız"

13.01.2022 16:12
Başkan Kılıç: "Termemize büyük bir ivme kazandıracağız"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyete geçtikten sonra yaklaşık bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyete geçtikten sonra yaklaşık bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak. İstiridye mantarı kompost tesisimizde günlük 15 ton üretim yapılması hedefleniyor. İstihdama yönelik projelerimizin çalışmalarını hızlandırarak Termemize büyük bir ivme kazandıracağız" dedi.

Terme Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi. Programda gazetecilerin günlerini kutlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında hedeflenen çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Gazetecilik mesleğinde gece-gündüz mesai kavramının olmadığını dile getiren Başkan Kılıç, "Kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi noktasında sektör çalışanları büyük bir görev üstlenmektedir. Mesai kavramına riayet etmeyerek, halkı bilgilendirme amacıyla her zaman koşturan sevgili basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyor, ilçemizde faaliyet gösteren gazeteye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecini başarıyla atlattık"

Programda belediyenin çalışmaları hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç, "2021 yılı insanlık için zor bir süreçti. Özellikle pandemiyle mücadele ettiğimiz o günlerde belediyemiz bünyesinde yer alan vefa destek ekiplerimiz yardıma muhtaç olan her vatandaşımızın kapısını çalarak ihtiyaçlarını giderdi. Korona virüsün pik yaptığı dönemde tam kapanma kararlarıyla bugün bu rahatlığı yaşıyoruz. Bizler de Terme Belediyesi olarak pandemi sürecini başarıyla atlattık" diye konuştu.

Ölüm kavşağı çözümleniyor

İlçede birçok kez ölümlü kazanın yaşandığı, halk arasında 'ölüm kavşağı' olarak anılan Yeni Hastane Kavşağı ile ilgili de çalışmaların süratle ilerlediğini kaydeden Başkan Kılıç, "Samsun - Ordu karayolu üzerinde bulunan kavşak bölgesinin, bir anda 3 şeritten 2 şeride gerilemesi ve hastaneye girecek araçların da aynı şeridi kullanması durumunda bu alanda ciddi sorunlar yaşanıyor. Sorunun farkındayız. O bölgede bulunan İtfaiye istasyonunu taşıyarak yol genişletme çalışmalarımıza başlıyoruz. Çok kısa bir süre sonra hastane kavşağımızın eksiklerini tamamlayarak vatandaşlarımızın, sürücülerimizin tedirginliklerini sonlandıracağız" diye konuştu.

"Planlı ve doğru yatırımların peşindeyiz"

2022 yılında belediyenin belirlenen projelerini de açıklayan Başkan Ali Kılıç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Termemiz mükemmel bir potansiyele sahip, güçlü ekonomisiyle dikkati çeken bir ilçemiz. Bu güzel ilçeyi yatırımcıların, öğrencilerin, çiftçilerin, turistlerin gözdesi haline getirebilmek için emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Bizler planlı ve doğru yatırımların peşindeyiz. Şu anda resmiyet kazanan Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları da hızla ilerlemektedir. Proje tamamlanıp faaliyete geçtikten sonra yaklaşık bin 500 kişiye net istihdam imkanı sağlanacak. Yine bununla beraber Karadeniz Bölgesi'nde eşi benzeri olmayan istiridye mantarı kompost tesisimiz tamamlanmak üzere. 7 dönüm arazi üzerinde 800 metrekarelik kapalı alanda kurulacak tesiste günlük ortalama 15 ton üretim yapılması hedefleniyor. Yıl içerisinde istihdama yönelik projelerimizin çalışmalarını hızlandırarak Termemize büyük bir ivme kazandıracağız." - SAMSUN

Başkan Kılıç: Termemize büyük bir ivme kazandıracağız
Başkan Kılıç: Termemize büyük bir ivme kazandıracağız
Başkan Kılıç: Termemize büyük bir ivme kazandıracağız

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Organize Sanayi Bölgesi, Ali Kılıç, İstihdam, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'Termemize büyük bir ivme kazandıracağız' - Son Dakika


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