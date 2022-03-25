Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu

25.03.2022 18:16
Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılıç buluşmada Bafra Belediyesi olarak öğrenci yurdunun ihtiyaçları ile ilgili talep edilen her türlü konuda yardımcı olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

"Geleceğimiz olan siz gençlerin öğrenimleri esnasında, sizlere en iyi faydayı sağlamak yöneticiler ve toplum olarak bizlerin görevi. Çünkü geleceğe birlikte yürüyoruz" diyen Başkan Hamit Kılıç, "Misafirimiz olan siz öğrenci kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, sizleri iyi şartlarda barındırmak bizlerin görevi. Sizler bizim burada misafirimizsiniz. Ülkemizin değişik bölgelerinden, kiminiz yakından kiminiz uzaktan buraya geldiniz. Bizler sizin gözünüzde iyi izlenimler bırakarak buradan göndermek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle dönem başında kalacak yer sıkıntısı çeken öğrencilerimiz vardı. Yurtlarda kalacak yerler dönem başında yeterli değildi. Biz de bu sorunu yaşayan öğrenci kardeşlerimizi bir müddet misafir ettik. Memnun kalmışlardır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Zaman zaman değişik kesimlerle bu tür toplantılar yapıyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Çok değişik fikirler çıkıyor. O nedenle bu Ortak Akıl Buluşmaları bizim için çok önemli" diyen Başkan Kılıç, gençlere nasihatlerde de bulundu. Yaptıkları işin en iyisi için gayret göstermelerini ve muhakkak ellerinin altında bir kitap olması gerektiğini ifade etti. Ülkeye hizmetin illa da popüler mesleklerden geçmediğini belirten Başkan Kılıç, işini iyi yapan herkesin en iyi hizmeti yaptığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuşmasının ardından öğrencilerin öneri ve taleplerini dinledi. Çözümü için notlarını alarak en kısa zamanda isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.

Başkan Kılıç programın sonunda buluşmaya katılan öğrencilere bir de sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, programda yapılan kura ile seçilen 55 öğrencinin 1 aylık yurt ücretini kendisi karşılayacak. - SAMSUN

Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu
Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu
Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu
Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu

YORUMLAR
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Hamit Kılıç, Üniversite, Bafra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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