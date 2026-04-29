Başkan Kocagöz: "Esnafımız bizim baş tacımızdır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahalleleri dolaşarak esnaf ziyaretleriyle ilçenin nabzını tutuyor. Bu kapsamda Yeni Emek ve Kütükçü Mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Kocagöz, iş yerlerini dolaşarak, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Büfe esnafından berbere, bakkaldan kıraathane işletmesine kadar birçok iş yerini ziyaret etti. Esnafın talep ve önerilerini dinleyerek, tek tek not aldı. Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Yeni Emek Mahallesi Muhtarı Mehmet Önal ve Yeni Emek Romanlar Derneği Başkanı Eyüp Dalkıran eşliğinde mahallede bulunan bir kıraathaneye de oturan Başkan Kocagöz, vatandaşlarla birlikte çay içerek, sohbet etti.

Kocagöz'den birlik ve destek vurgusu

Ziyaret sırasında esnafın toplumdaki yerine ve önemine dikkat çeken Başkan Kocagöz, esnafın sadece ticaret yapan kişiler olmadığını, aynı zamanda mahalle kültürünün yaşatılmasında, dayanışmanın güçlenmesinde ve şehir ekonomisinin ayakta kalmasında büyük rol üstlendiğini ifade etti. Esnafın her zaman vatandaşla iç içe olduğunu vurgulayarak, "Esnafımız bizim baş tacımızdır. Onlar şehrimizin hem ekonomik hem de sosyal anlamda bel kemiğini oluşturuyor. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan esnafımızın her zaman yanındayız. Onların sorunlarına çözüm üretmek ise bizim en büyük görevimizdir" dedi. - ANTALYA