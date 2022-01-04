Üye Girişi
Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı - Son Dakika

Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı

04.01.2022 11:02
Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı

Mamak Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı birinci birleşim toplantısında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, memurundan muhtarına, öğrencisinden vatandaşına kadar yüzleri güldürecek müjdeler verdi.

Mamak Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı birinci birleşim toplantısında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, memurundan muhtarına, öğrencisinden vatandaşına kadar yüzleri güldürecek müjdeler verdi. Başkan Köse, "Çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın imkanlarını arttırmak, onları daha mutlu ve huzurlu hissettirmek bizleri de mutlu ediyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.

"Hiçbir zaman karşılıksız bırakmadık"

Mecliste güzel Mamak için gece gündüz demeden, gönül birliği ile çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu çalışmaları hiçbir zaman karşılıksız bırakmadık. Bu çerçevede tüm memurlarımıza normal maaşlarına ilaveten verilmek üzere sosyal denge sözleşmesine bağlı olarak 1057 Türk lirası katkı payı verme noktasında bir karar aldık. Yine sosyal denge çevresinde Ramazan ve Kurban bayramında çalışan memur kardeşlerimizin ikramiyesini 755 TL 'ye yükselttik hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

"Öğrencilere doğalgaz internet ve kırtasiye desteği vereceğiz"

Genç dostu belediye olduklarını her daim dile getirdiklerini de söyleyen Başkan Köse, "Şehir dışından gelip bölgemizde yaşayan üniversite öğrencilerimize bir imkan sunalım dedik ve bu çerçevede gerekli incelemeler kapsamında, 421 tane öğrenci evine ocak, şubat, mart ayları olmak üzere 400'er TL doğalgaz, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarında ise 100 TL internet desteği vereceğiz" dedi. Aileleri Mamak'ta ikamet eden, başka şehirde okuyan gençleri de unutmadıklarını kaydeden Başkan Köse, "Kitap ve kırtasiye desteği üzerine bir çalışma yapıyoruz. Buna ilaveten lise son sınıfta okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamak için kitap ve kırtasiyede desteğimizi esirgemeyeceğiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımızı da unutmadık"

Mahallerin nabzını tutan ve halkla belediye arasında köprü kuran muhtarları da unutmadıklarını kaydeden Başkan Köse, "Muhatlarımıza ayni yardımı 450 TL'ye yükselttik. Bu aydan itibaren her ay ayni destek yardımı yapacağız. Resmi gazetede yayınlanan bütçe kanunu cetvelindeki düzenlemeye göre Zabıtalara verilmesi gereken mesai ücretini de 888 TL olarak belirledik" dedi.

"Can dostlarımız için müdürlük kuruyoruz"

Can dostlarımız için Veteriner İşleri Müdürlüğü kuracaklarının da müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Birim olarak hizmet vermek yerine kapsamını genişleterek daha nitelikli hizmet vereceğiz inşallah" dedi.

"Mahallelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz"

İlçemizde köyden mahalleye dönüşen her yere doğalgaz geleceğini söylediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gökçeyurt Mahallemize doğalgaz bağlandı şimdi de asfaltını atıyoruz. Kutludüğün'de Tuzla mevkiinde bir ihtiyaç var orayla ilgili de bir karar almak istiyoruz. Aynı zamanda Eski Bayındır, Kusunlar, Kızılcaköy, Ortaköy hepsini Allah'ın izniyle doğalgaza kavuşturacağız. Yakında Kusunlar Mahallemiz'de de kazı çalışmaları başlayacak yaz kış demeden bu çalışmayı tamamlayacağız" dedi. - ANKARA

Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı
Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı

YORUMLAR
500

Mamak Belediyesi, Türk Lirası, Doğalgaz, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı - Son Dakika


Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş! Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!         
10:58
Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
10:42
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
11:06 Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:48 Galatasaray'ın iki futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
10:37 ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı
10:35 Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor
10:34 Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak
10:22 Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Köse yeni yıla müjdelerle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement