Başkan Kotan ve Milletvekili Kaya, Gençlerle Basketbol Oynadı

Politika

Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile bir araya gelerek gençlerle basketbol oynadı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Konyaaltı Sahili'nde yer alan basketbol sahasında gençlerle basketbol maçı yaptı. Fırsat buldukça arkadaşlarıyla basketbol sahasında buluşarak basketbol oynadığını söyleyen Başkan Kotan, siyasetteki enerjisini spora ve gençliğine borçlu olduğunu kaydetti. Kotan, kazananın önemli olmadığını ve güzel bir maç olduğunu aktardı.

"Maçı centilmenlik kazandı"

Maçta öncelikle centilmenliğin kazandığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise, "Genç ve dinamik başkanımız Cem Kotan ve gençlerimizle bir araya gelerek sıkı bir basketbol maçı yaptık. Bir sonraki maçı heyecanla bekliyoruz. Başkanımıza ve genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA