Başkan Kul: "Esnafımızın yanındayız"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen esnaf buluşmasında her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerin söyledi.

Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen esnaf buluşmasına katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bu buluşmada esnafın taleplerini dinleyip, çözüm önerilerini paylaştı. Esnafın her zaman yanında olduklarını altını çizen Başkan Şenol Kul, "Şehrimizin kalkınmasında ve sosyal yaşamında önemli bir rol üstlenen esnaf ve sanatkarlarımızla her zaman iç içe olmayı sürdüreceğiz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri dinleyerek yapılması gerekenleri hızla yerine getireceğiz" dedi.

Terme'nin geleceği için ortak aklın önemine değinen Başkan Kul, "Projeleriniz ve Terme için fikirleriniz varsa gelin, bizimle paylaşın; hep beraber şehrimizi kalkındıralım. Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızın odağında hep esnafımız yer alacak" diye konuştu.

Programın sonunda organizasyonu düzenleyen Cihan Genç'e ve katılım sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Şenol Kul, "İnşallah bu tür programlarda sık sık bir arada olacağız. Birlikte daha güçlü bir Terme için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN