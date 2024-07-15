Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral: 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan inancını gösterdi

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin demokrasiye olan inancını, vatan sevgisini ve özgürlüğüne olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği bir gecedir" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kumral, mesajında; "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin demokrasiye olan inancını, vatan sevgisini ve özgürlüğüne olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği bir gecedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ