İlkadım\'dan Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. İlkadım ilçemizde de bu büyük vizyon doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürecek, vatandaşlarımızın refahı için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kurnaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Başkan Kurnaz, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kongrenin büyük bir coşku ve birlik ruhuyla gerçekleştiğini ifade ederek, "Kongremizde milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın her kademesindeki kıymetli dava arkadaşlarımız ve aziz milletimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin gururunu yaşadık. İlkadım'dan başlayarak ülkemizin her köşesine hizmet aşkıyla ulaşma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Adında AK, ışığında istikbal olan partimizin rehberliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine hiç eksilmeyen bir aşkla yürümeye devam edeceğiz. Kongremizin, milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN