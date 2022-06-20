Başkan Kuş Kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa'nın en büyük kırsal alanına sahip olan ilçelerinden Eyyübiye'de, kırsal mahallelere götürülen belediyecilik hizmetleri, yerinde incelenerek halkla birlikte değerlendirilmeye devam ediyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir süre ara verdikleri vatandaş buluşmalarına, kısıtlamaların kalkmasıyla yeniden başlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu on ayrı mahalleyi ziyaret etti. Kırsala yönelik belediyecilik hizmetlerinin istişare edildiği ve taleplerin dinlendiği ziyaretlerde Başkan Kuş ve beraberindekileri ağırlayan mahalle sakinleri, ziyaretlerinden dolayı Başkan Kuş'a ve ekibine teşekkür ettiler. Eyyübiye merkezinde olduğu gibi kırsalında da halkla buluşmaya, taleplerini dinlemeye ve istişare etmeye büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kuş, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla başladıkları buluşmalara devam edeceklerini, sıkıntılara çözüm üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Eyyübiye kırsalına yönelik yapılan hizmetlerin boşa gitmediğini gördüklerini dile getiren Başkan Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Eyyübiyeliler, her şeyin en iyisine layıktır. Eyyübiye seçmeninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği veren seçmen olduğunu anımsatan AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da, hem yapılan işleri yerinde değerlendirmek hem de bundan sonraki çalışmaları planlamak için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile el ele verdik. Mahalle mahalle, ev ev gezmeye devam edeceğiz" dedi. - ŞANLIURFA