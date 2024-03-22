Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Aksu'ya beş yılda 819 milyon yatırım yaptıklarını belirterek, yeni dönemde Aksu'da spor kompleksi, çok amaçlı salon, cadde düzenlemeleri gibi çok önemli projeler hayata geçireceklerini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Aksu'da vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi önünde gerçekleşen iftar programına CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Muhittin Böcek'e vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Başkan Böcek, Aksulu vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.
"Aksu'nun koku sorununu giderdik"
Daha sonra vatandaşlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, Aksu'nun koku sorununu çözdüklerini belirterek, "Aksu'ya gelen vatandaşlarımızın Aksu'nun meşhur köftesini yerken kokuya maruz kalmaması için hemen çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli kanalizasyon yatırımımızı yaparak Aksu'nun koku sorununu giderdik. Vatandaşlarımız artık rahat rahat yemeklerini yiyebiliyor" dedi.
"Aksu'ya 819 milyon yatırım"
Aksu'nun gelişen bölgesi Altıntaş'da önemli altyapı yatırımları yapacaklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Altıntaş Mahallesi'nde 193 kilometre yol yaptık. Altıntaş Mahallesi'ne Pazar yeri kazandırıyoruz. Altıntaş Mahallemiz çok hızlı gelişiyor, altyapısına çok önemli bir yatırım yapacağız. Kundu bölgemizdeki arıtma tesisimizin kapasitesini yüzde yüz artıracağız. Aksu'ya beş yılda 819 milyon yatırım yaptık. Aksu çok hızlı gelişen bir bölge yatırımlarımız devam edeceğiz" diye konuştu.
"Aksu'ya yeni yatırımlar"
Yeni dönemde Aksu'da hayata geçireceği projeleri paylaşan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:
"Aksu Kopak Çayı üzerinde yenileme çalışması yapacağız. Çevre düzenlemesi ve doğaya entegre özel projelerle Kundu turizm bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Aksu İsmail Oğan Caddesi'nde düzenleme çalışması yapacağız. Otopark cepleri ile geniş kaldırım alanı oluşturacağız. Oturma bankı alternatifleri ve şehir mobilyası için modüler, çevreci, geri dönüşüm ürünlerinden elde edilmiş ve güneş panelleriyle enerji üretebilen ürünleri projede kullanacağız. Aksu'da spor kompleksi projesi ile yeni yerleşime açılan kentsel dönüşüm alanı içerisinde tüm sporlara ev sahipliği yapabilecek atletizm pistli bir futbol sahası yapacağız. Aksu'da vatandaşların spor ve alanda bir araya gelebilecek çok amaçlı bir spor salonu kazandıracağız."
"Ermenek Mahallesi'nin sorununu birlikte çözeceğiz"
Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Ermenek Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ermenekli vatandaşların sorunlarını dinleyen Muhittin Böcek, "Ermenek Mahallesi'nin tapu sorununun takipçisi olacağız. Şu an mahkemede, ben buraya sizlerin oyunu devşirmek için gelmedim. Sizlere yardımcı olacağım. Ben bir Yörük çocuğuyum. Antalya hiçbir zaman para babalarının şehri olmayacak. Ekip arkadaşlarımız konunun yakından takipçisi olacak. Halkımızla gerekli toplantıları yaparak sorunu birlikte çözeceğiz. Vekillerimiz de dava dosyalarını yakından takip edecek. Ermenek Mahallesi'nin sorununu birlikte çözeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, Bursa Platformu Derneği'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, görev süresi boyunca yapılan hizmetleri basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Kılınç, yapılan hizmetlerin sunumunu yaparak, Adıyaman'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ile birlikte İtimat Taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti. Başkan Tahmazoğlu, esnafın taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyünde hayvancılık yapan Ramazan Ünlü ile hayvancılık sektöründeki sorunları konuştu. Ünlü, hayvan varlığının azalması, yüksek girdi maliyetleri ve düşük süt fiyatları gibi sorunlara dikkat çekerek, hayvancılığın zorlaştığını ifade etti. Gürer ise mera hayvancılığının azalması ve hazır yeme yönelimin artmasıyla birlikte işletme giderlerinin arttığını belirtti. Ayrıca, karkas kesim fiyatlarının illere göre değişim gösterdiğini vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buharkent'te Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaparak Buharkent Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadıklarını belirtti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı sürerken, İran'ın Orta Doğu genelinde oynadığı rol dünyanın dikkatini çekiyor. İran'ın desteklediği gruplar ve bu grupların çatışmalardaki rolü inceleniyor. İran'ın bölgedeki hedefleri ve kontrolü üzerindeki tartışmalar da gündemde. Uzmanlar, İran'ın gücünün abartıldığını ve bölgedeki gerilimin artabileceği uyarısında bulunuyor.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, şehit piyade er İsa Kul'un ailesiyle iftar yaptı. Kaymakam Yiğit, ailenin taleplerini dinleyerek şehit yakınlarının yanında olduklarını belirtti ve şehidin annesine Türk bayrağı hediye etti.
AK Parti Çubuk ilçe Başkanı Ahmet Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçede girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi. Kılıç, seçime sayılı günler kaldığını ve ilçede 11 bin konutu ve iş yerini tek tek ziyaret ettiklerini belirtti. Partinin tüm kademelerinin gece gündüz demeden çalışacağını ve büyük bir oy oranıyla adaylarının kazanacağını savunan Kılıç, seçim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Zonguldak'ta seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Alaplı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Aksakal, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirterek, 'seçim günü büyük bir zaferle demokratik sol belediyeciliğini hayata geçireceklerini' söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kızılay'da metro esnafı ve Soysal Pasajı esnafını ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?