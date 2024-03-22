Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda buluştu

Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Aksu'da vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Başkan Böcek, Aksu'ya beş yılda 819 milyon yatırım yaptıklarını belirterek, yeni dönemde Aksu'da spor kompleksi, çok amaçlı salon, cadde düzenlemeleri gibi projeler hayata geçireceklerini söyledi.

22.03.2024 13:48  Güncelleme: 13:55
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Aksu'ya beş yılda 819 milyon yatırım yaptıklarını belirterek, yeni dönemde Aksu'da spor kompleksi, çok amaçlı salon, cadde düzenlemeleri gibi çok önemli projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Aksu'da vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi önünde gerçekleşen iftar programına CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Muhittin Böcek'e vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Başkan Böcek, Aksulu vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

"Aksu'nun koku sorununu giderdik"

Daha sonra vatandaşlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, Aksu'nun koku sorununu çözdüklerini belirterek, "Aksu'ya gelen vatandaşlarımızın Aksu'nun meşhur köftesini yerken kokuya maruz kalmaması için hemen çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli kanalizasyon yatırımımızı yaparak Aksu'nun koku sorununu giderdik. Vatandaşlarımız artık rahat rahat yemeklerini yiyebiliyor" dedi.

"Aksu'ya 819 milyon yatırım"

Aksu'nun gelişen bölgesi Altıntaş'da önemli altyapı yatırımları yapacaklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Altıntaş Mahallesi'nde 193 kilometre yol yaptık. Altıntaş Mahallesi'ne Pazar yeri kazandırıyoruz. Altıntaş Mahallemiz çok hızlı gelişiyor, altyapısına çok önemli bir yatırım yapacağız. Kundu bölgemizdeki arıtma tesisimizin kapasitesini yüzde yüz artıracağız. Aksu'ya beş yılda 819 milyon yatırım yaptık. Aksu çok hızlı gelişen bir bölge yatırımlarımız devam edeceğiz" diye konuştu.

"Aksu'ya yeni yatırımlar"

Yeni dönemde Aksu'da hayata geçireceği projeleri paylaşan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Aksu Kopak Çayı üzerinde yenileme çalışması yapacağız. Çevre düzenlemesi ve doğaya entegre özel projelerle Kundu turizm bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Aksu İsmail Oğan Caddesi'nde düzenleme çalışması yapacağız. Otopark cepleri ile geniş kaldırım alanı oluşturacağız. Oturma bankı alternatifleri ve şehir mobilyası için modüler, çevreci, geri dönüşüm ürünlerinden elde edilmiş ve güneş panelleriyle enerji üretebilen ürünleri projede kullanacağız. Aksu'da spor kompleksi projesi ile yeni yerleşime açılan kentsel dönüşüm alanı içerisinde tüm sporlara ev sahipliği yapabilecek atletizm pistli bir futbol sahası yapacağız. Aksu'da vatandaşların spor ve alanda bir araya gelebilecek çok amaçlı bir spor salonu kazandıracağız."

"Ermenek Mahallesi'nin sorununu birlikte çözeceğiz"

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Ermenek Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ermenekli vatandaşların sorunlarını dinleyen Muhittin Böcek, "Ermenek Mahallesi'nin tapu sorununun takipçisi olacağız. Şu an mahkemede, ben buraya sizlerin oyunu devşirmek için gelmedim. Sizlere yardımcı olacağım. Ben bir Yörük çocuğuyum. Antalya hiçbir zaman para babalarının şehri olmayacak. Ekip arkadaşlarımız konunun yakından takipçisi olacak. Halkımızla gerekli toplantıları yaparak sorunu birlikte çözeceğiz. Vekillerimiz de dava dosyalarını yakından takip edecek. Ermenek Mahallesi'nin sorununu birlikte çözeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika

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