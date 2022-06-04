Başkan Musa Yıldırım istifa etti - Son Dakika
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Başkan Musa Yıldırım istifa etti

04.06.2022 17:27
Başkan Musa Yıldırım istifa etti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlçedeki gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen Başkan Musa Yıldırım, kendisi ile birlikte hem takımın Onursal Başkanı Kahtalı Mıçe hem de kulüp yöneticileri de istifa etti.

Bugüne kadar kazanılan tüm başarıların ortak bir başarı olduğunu vurgulayan Başkan Musa Yıldırım, başarısızlıkların tamamının ise şahsına ait olduğunu belirterek, herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Musa Yıldırım, "Kahta 02 spor kulübü 4 sezondur ilçemizin bir çok dinamiklerini bünyesinde barındıran yönetim kurulu üyelerimizle, büyük taraftarımız ve ilçe halkımızla birlikte yönettiğimiz Kahta 02 spor kulübünü süper amatörden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL), BAL'dan profesyonel 3. Lige çıkardık. 4 sezonda 2 şampiyonluk, 2 yıl da takımı profesyonel ligde tutmayı başardık.

Bir evladım gibi üzerine titrediğim, uğruna her türlü maddi ve manevi mücadeleyi göze aldığımız, büyük bedeller vermekten bir an bile tereddüt etmediğimiz, kulübün başarılardan dolayı hedef haline geldiğimizde dahi geri durmadığımız, ilçemizin tanıtımı ve başarısı için, Kahta gençliğinin heyecanına ve mutluluğuna omuz vermek için Başkanlığını büyük bir gururla yaptığım Kahta 02 Spor'u tarihinde ilk defa profesyonel lige çıkararak hep birlikte bir tarihe tanıklık ettik. Böylelikle kulüp olarak işe başladığımızda, göreve geldiğimizde ilk gün olarak belirlediğimiz hedefe ulaştık ve profesyonel lige çıkma hayalini gerçekleştirdik. Bütün engellemelere, zorluklara ve sıkıntılara rağmen kulübü 3.ligde tutamadığımız için şahsım adına Kahta02 Spor kulübümüze gönül verenlerden, Kahta halkından özür diliyorum ve kulüp başkanlığından istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" dedi. - ADIYAMAN

Başkan Musa Yıldırım istifa etti
Başkan Musa Yıldırım istifa etti
Başkan Musa Yıldırım istifa etti

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Musa Yıldırım, Kahta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Musa Yıldırım istifa etti - Son Dakika

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