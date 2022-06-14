Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı - Son Dakika
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Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı

14.06.2022 15:45
Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede düzenlenen "Ereğli'nin Tarih ve Kültürü" adlı konferansa katılarak, Ereğli tarihi ile ilgili sunum yaptı ve belediye hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede düzenlenen "Ereğli'nin Tarih ve Kültürü" adlı konferansa katılarak, Ereğli tarihi ile ilgili sunum yaptı ve belediye hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Ereğli belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, elçukya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Ereğli'nin Tarih ve Kültürü" adlı konferansa katıldı. Ereğli'ye belediye başkanı olmanın şerefini yaşadığını ifade eden Başkan Oprukçu, daha önceki belediye başkanlığı döneminde; Oğuz Ata Sosyal Tesisleri, Uğurlu Cami, Ulu Cami önündeki 20 yıldır bitirilemeyen ve kirlilik arz eden binanın ortadan kaldırılarak yapılan Ulu Cami Devlet Bahçeli Meydanı gibi birçok önemli hizmetleri hayat geçirdiklerini söyledi. Ereğli'nin tarihi geçmişinden bahseden Başkan Hüseyin Oprukçu, Ereğli'nin mübarek bir şehir olduğunu belirterek doğal güzelliklerini ve potansiyelini gözler önüne serdi. Ereğli'ye yapılan hizmetlere de değinen Başkan Oprukçu, daha önceki hizmet döneminde Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 hektarlık alana 158 hektarlık alan ekleyerek 258 hektara çıkarıldığını, şimdi ise 139 hektarlık bir alanı daha ilave etmeye uğraştıklarını aktararak ciddi manada fabrika kurulması ile tarımsal üretime katma değer katmasını amaçladıklarını kaydetti. Akhüyük'te yaptıkları çalışmaları anlatan Hüseyin Oprukçu, termal havuzlar yaparak hemşehrilerinin istifade ettiğini, açtıkları sondaj kuyuları ile daha yükseklikte sıcaklığa erişmek suretiyle bir taraftan termal sera olarak, bir yandan şehrin ısıtılmasıyla enerjinin kullanılması ve istihdam imkanı sağlamasını amaçladıklarını belirtti. Yoğun uğraşlar sonucunda Adabağ'da 2 milyon 700 bin metrekarelik bir alanın 30 yıllık irtifak hakkını belediyeye alarak organik tarım yapılması ve istihdama katkı sunması için kullandıklarını ve şu an 2 milyonun üzerinde bir fide ekimi gerçekleştirdiklerini, Taş Evler'de de Korkut Ata Sosyal Tesisleri'ni Ereğli'nin geleceğine armağan edeceklerini anlatan Oprukçu, Ereğli'yi güzelleştirmeye, karanlık ve kirli bir alan bırakmamaya azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Program, Selçukya Kültür Sanat Derneği Fatma Polat'ın Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya plaket takdimiyle sona erdi. - KONYA

Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı
Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı
Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı

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Kaynak: İHA

Hüseyin Oprukçu, Hisarcık, Ereğli, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı - Son Dakika

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