Başkan Osman Zolan, Çivril\'de Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Çivril ilçe ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden bu yana Denizli'nin ve Çivril'in güzelliğine güzellik kattıklarını vurgulayarak, "Hep birlikte destan yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril ilçesini ziyaret ederek gece geç saatlere kadar vatandaşlarla bir araya geldi. Çivril programında ilk olarak Çivril ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Osman Zolan burada muhtarların istek ve önerilerini dinledi. Daha sonra Çivril merkezde esnaf ve pazar yerini de ziyaret eden Başkan Zolan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Zolan Çivril programı kapsamında Haydan, Çıtak ve Kıralan mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu, dertlerini dinleyerek yeni dönemde gerçekleştirmek istediği hizmet ve projeleri anlattı. Başkan Zolan esnaf, meslek odaları ve iş insanları ile de bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesinin bugüne dek yaptıkları hizmetleri anlattı. Başkan Zolan, "2014'te büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra köy köy, ilçe ilçe dolaşarak 'Büyükşehir, büyük hizmet getirecek, Denizli'nin merkezinde ne varsa, Çivril'imizde de o olacak. Kimsenin ayağı, toza, çamura düşmeyecek' diye çok büyük söz verdik. Hamdolsun o sözün peşinde koşturuyoruz. Verdiğimiz sözün büyük bir bölümünü yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çivril imrenilen bir ilçe haline geldi

Bugüne dek Denizli'nin ve Çivril'in güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Büyükşehire o gün karşı çıkanlar, 'Denizli'den buraya nasıl hizmet gelecek, büyükşehir büyük vergiler, külfet getirecek' diyenlere 'Biz hizmet etmeye geliyoruz, Çivril Ege'de parmakla gösterilen, imrenilen ilçe olacak' dedik" diye konuştu. Altyapıdan üstyapıya, ulaşım yatırımlarından spor alanlarına pek çok alanda gerçekleştirdikleri yatırımları anlatan Başkan Zolan, "Çivril'e 10 yılda 800 kilometre yol yaptık. İlçede yaptığımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları uç uca eklendiğinde 600 kilometreyi buluyor. Allah'ım daha güzel işleri yapmayı nasip etsin. İnşallah kazanan Denizli'miz ve vatandaşlarımız olsun. İnşallah hep birlikte destan yazmaya devam edeceğiz. Her şey sizler için" dedi.

Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin açılışı yapılacak

Önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanacak Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi hakkında da bilgi veren Başkan Osman Zolan, kısa süre sonra açılığını yapacakları tesisin başta üreticiler olmak üzere, Çivril, Baklan, Çal, Bekilli havzasına hizmet vereceğini belirterek şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan, gece geç saatlere kadar süren ilçe ziyaretinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ