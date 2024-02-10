Başkan Osman Zolan Serinhisar\'da Hemşehrileriyle Buluştu

Serinhisar ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Osman Zolan, " Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim işimiz gücümüz Serinhisar, işimiz gücümüz Denizli" diye konuştu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Osman Zolan'a AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Halil Keyik, MHP Serinhisar İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Cumhur İttifakı Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş'ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Başkan Osman Zolan daha sonra esnafı ve Serinhisar pazarını ziyaret etti. Pazaryerinde vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Zolan, hemşehrilerinin sevgi gösterileri ile karşılandı. Bir süre pazarı gezen Başkan Zolan, esnafa da hayırlı işler diledi. 19 ilçe, 616 mahallede gece gündüz demeden gayret ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar ilçesinde hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı.
"İşimiz gücümüz Denizli, işimiz gücümüz Serinhisar"
Bugüne kadar Serinhisar ilçesinde olduğu gibi Denizli'nin dört bir tarafında hizmet destanları yazdıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Allah'ım inşallah bizlere daha güzel hizmetler yapmayı, şehrimizi daha güzele ve iyiye götürmeyi nasip eylesin. Bizim tek gayemiz, vatandaşlarımıza hizmetkar olup, şehrimize ve tüm ilçelerimize eserler kazandırmaya devam etmektir" dedi. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan yeşil alanlara, sosyal ve kültürel tesislerden tarımsal desteklere her alanda Denizli'ye hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim işimiz gücümüz Denizli, işimiz gücümüz Serinhisar" diye konuştu. - DENİZLİ
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