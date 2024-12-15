Başkan Özarslan'dan Algı Çalışmalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Özarslan'dan Algı Çalışmalarına Tepki

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyada yayılan ve çarpıtılmış bir video hakkında açıklamalarda bulundu. Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Özarslan, kamuoyundan özür dileyerek bu tür algı çalışmalarına karşı dikkatli olacağını belirtti.

15.12.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özarslan: "Başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım"

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim" dedi.

Başkan Özarslan, geçtiğimiz gün Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen halk gününde bir Uzman Çavuş olan vatandaşın çocuğuyla konuştuğu bir video hakkında basın açıklaması yaptı. Başkan Özarslan, sosyal medyada dolaşıma çıkan videodan üzüntü duyduğunu ve olayın çarptırılarak anlatıldığını vurguladı.

"Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır"

Yayınlanan videonun başının kırpıldığını, kırpılan yerden videonun yanlış anlaşıldığını ifade eden Özarslan, "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" diye konuştu.

"Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum"

Kendisini videodan eleştiren vatandaşları saygıyla karşıladığını ama yaptıkları işler yerine bu olayla gündeme geldiğine üzüldüğünü söyleyen Özarslan, "Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören'de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bazı evrelerce algı çalışmasının yapıldığını söyleyen Özarslan, bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması için daha fazla özen göstereceğini şu sözlerle ifade etti:

"Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca, "tarafsız" olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim. Keçiören'imiz güzel projelerle, örnek çalışmalarla ve şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla anılmaya devam edecektir."

Konuya ilişkin açıklama yapan çocuğun babası, Video 3-4 gündür sayfada vardı ama bu şekilde gündemde değildi. Nasıl olduysa bugün gündeme videonun bazı yerleri kırpılarak farklı bir şekilde geldi. Videoyu izleyen herkese söylüyorum şu anda video asla öyle değil. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Mesut Özarslan, Politika, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özarslan'dan Algı Çalışmalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:45:13. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özarslan'dan Algı Çalışmalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.