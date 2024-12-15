Başkan Özarslan'dan Algı Çalışmalarına Tepki

Politika

Başkan Özarslan: "Başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım"

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim" dedi.

Başkan Özarslan, geçtiğimiz gün Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen halk gününde bir Uzman Çavuş olan vatandaşın çocuğuyla konuştuğu bir video hakkında basın açıklaması yaptı. Başkan Özarslan, sosyal medyada dolaşıma çıkan videodan üzüntü duyduğunu ve olayın çarptırılarak anlatıldığını vurguladı.

"Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır"

Yayınlanan videonun başının kırpıldığını, kırpılan yerden videonun yanlış anlaşıldığını ifade eden Özarslan, "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" diye konuştu.

"Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum"

Kendisini videodan eleştiren vatandaşları saygıyla karşıladığını ama yaptıkları işler yerine bu olayla gündeme geldiğine üzüldüğünü söyleyen Özarslan, "Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören'de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bazı evrelerce algı çalışmasının yapıldığını söyleyen Özarslan, bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması için daha fazla özen göstereceğini şu sözlerle ifade etti:

"Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca, "tarafsız" olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim. Keçiören'imiz güzel projelerle, örnek çalışmalarla ve şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla anılmaya devam edecektir."

Konuya ilişkin açıklama yapan çocuğun babası, Video 3-4 gündür sayfada vardı ama bu şekilde gündemde değildi. Nasıl olduysa bugün gündeme videonun bazı yerleri kırpılarak farklı bir şekilde geldi. Videoyu izleyen herkese söylüyorum şu anda video asla öyle değil. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar" dedi.