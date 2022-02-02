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Başkan Özcan, İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesini yorumladı - Son Dakika

Başkan Özcan, İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesini yorumladı

02.02.2022 17:14
Başkan Özcan, İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesini yorumladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmesine ilişkin, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmesine ilişkin, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vermek için basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Özcan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özcan'a, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in göreve geldikten sonra ziyaret talebini reddettiği hatırlatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.

"Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Amerika'nın dost olamayacağını ve kendisinin emperyalistlerin uşaklığını yapmayacağını belirterek, "Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" dedi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özcan, İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesini yorumladı - Son Dakika


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