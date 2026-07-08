Niğde Belediye Başkanına UCLG üyeliği sonrası tebrik ziyaretleri

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendika yöneticileri ve meclis üyeleri, Başkan Özdemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretler kapsamında AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ, Kadın Kolları Başkanı Naciye Erol, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Göktuğ Giray ve teşkilat üyeleri Başkan Özdemir'i ziyaret etti. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Niğde İl Başkanı Aytekin Tükenmez, Merkez İlçe Başkanı Aldonat Atlı, belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları da tebriklerini iletti. İl Genel Meclis Başkanı Asım Acar ve meclis üyeleri de ziyaretçiler arasında yer aldı.

Sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da Başkan Özdemir'i yalnız bırakmadı

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ve beraberindeki heyetin yanı sıra, STK Platformu Başkanı Abdülgani Özkan öncülüğündeki Eğitime Destek Platformu, Milli İrade Platformu ve Filistin'e Destek Platformu temsilcileri de belediyeyi ziyaret etti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kevser Çevik, Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Teksin ve İsmail Öcal, Bem-Bir-Sen Başkanı Ergün Yılmaz ile Hak-İş ve Hizmet-İş Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Emrah Özdemir, UCLG Yönetim Kurulu üyeliğinin yalnızca şahsı için değil, Niğde adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu görev, tüm Niğde'nin ortak başarısıdır. Şehrimizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye ve Niğde için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdemir, kendisini ziyaret ederek desteklerini ileten tüm siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, sendika yöneticilerine ve meclis üyelerine teşekkür etti. - NİĞDE