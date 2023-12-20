 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza Belediye Başkanı, İlçede Yapılan Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Belediye Başkanı, İlçede Yapılan Çalışmaları İnceledi

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Havza Belediye Başkanı, İlçede Yapılan Çalışmaları İnceledi
20.12.2023 - 16:00,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Samsun'un Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir inşası son aşamaya gelen Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, inşaatı devam etmekte olan Havza Hükümet Konağı ile Havza Rezerv Yapı projesi kapsamında yapılacak olan iş merkezinin yer aldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokakta başlatılan yol yükseltme, yenileme ve TCDD tarafından Havza Belediyesine tahsis edilen alanda otopark alanı açma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bölgede devam eden ve başlayacak yatırımların tamamlanması ile yaya ve araç yoğunluğunun artacak. Amacımız ilçemizin yeni cazibe merkezi olacak olan bölgesinde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak. Bu amaç ile Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Hükümet Konağı ve yeni iş merkezimizin bölgeye kazandıracağı hareketliliği kaldıracak şekilde yollar ve otopark alanı kazandıracağız. Yapılan görüşmeler neticesinde TCDD tarafından Havza Belediyemize tahsis edilen alanda yaklaşık 100 araçlık otopark alanı yapmak, yollarımızı bu yoğunluğa uygun hale getirmek için yol yükseltme ve yenileme çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

"Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle çalışıyoruz"

İlçenin daha iyi bir konuma gelmesi için çalışmaya devam etiklerini ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir;, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Havza'yı modern bir şehir konuma getirmek için çalışmaktayız. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah ilçemizin yeniz cazibe merkezi olacak bu bölgede belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden bir ile halkımızı buluşturacağız. İlçemize hayırlı olsun. İlçemize yapılan yatırımlar ve ilçemizde yürütülen çalışmalardan ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sebahattin Özdemir, Hükümet, Samsun, Yerel yönetim, Ulaşım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Havza Belediye Başkanı, İlçede Yapılan Çalışmaları İnceledi - Son Dakika


16:38
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:19 Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:56:55. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Belediye Başkanı, İlçede Yapılan Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement