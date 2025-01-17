Başkan Özgökçen: "AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Özgökçen: "AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz"

Başkan Özgökçen: "AK davamızın kalesi Konya\'mızı Türkiye Yüzyılı\'nda daha da güçlendireceğiz"

AK Pari Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz.

17.01.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Pari Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkaracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Konya 8. Olağan İl Kongresi sonrası çalışmalarına başlayan İl Başkanı Fatih Özgökçen ve ekibi ilk toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özgökçen, "Bugün Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8. Olağan İl Kongremizi coşkuyla gerçekleştirdik ve bayrağı Başkanımız Hasan Angı'dan devraldık. Cumhurbaşkanımızla ve böyle inançlı dava erleri ile bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyorum. AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkaracağız. Konya'nın kurucu iradesini, yükseliş ve şahlanış iradesi yapmak, ilimizin teşkilatçılık tecrübesini tüm Türkiye'ye yeniden göstermek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Konya'dan tüm Türkiye'ye yayılan yeni zaferlerimize kadar en önde koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Konya için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Özgökçen, "Konyalı kardeşlerimizin bize bir adım gelmelerini beklemeyecek, biz onlara bin adımla gideceğiz. Bu aziz şehirde, kimseyi ayırt etmeden, 'Büyük Konya Ailesi' anlayışıyla çalışacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özgökçen: 'AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:14:26. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özgökçen: "AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.