Başkan Özgökçen: "Konya\'da sahada yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde üye sayımız arttı"

AK Parti Konya İl Başkanlığı, 2025 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, sahaya dayalı siyaset anlayışıyla Konya'nın 31 ilçesinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Konya Milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Masada değil, sahada olmayı tercih ettik" diyerek, kapı kapı gezmeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu ve AK Parti'nin eser ve hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Özgökçen, "Karapınar'dan Kulu'ya, Beyşehir'e kadar 31 ilçemizin tamamında, mahalle mahalle, sokak sokak teşkilatlarımızda milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla bir araya geldik, istişare yaptık. Vatandaşımızın sesine kulak verdik, teşkilat mensuplarımızı dinledik. Vatandaşlarımızın taleplerini sıkıntılarını not ettik ve hızlıca bununla ilgili ne yapabiliriz diye durmadık mahalle başkanlarımızla kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Çünkü eser ve hizmet anlayışımızın ilk basamağı, vatandaşlarımızla ilk temasımız, ilk dokunuşu bu mahalle başkanlarımız. Bugün AK Parti bu noktalara hiç şüphesiz onların sayesinde gelmiştir. Biz de bunu bildiğimiz için sık sık mahalle başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Konya'mızın her bir köşesinde, mahallemizde, köylerimizde görev yapan muhtarlarımızla milletimize daha güzel hizmetler sunmak için yollarımız, bizim geleceğimizin teminatıdır anlayışla, düzenli aralıklarla gençlerimize birlikte programlara katıldı. AK Parti olarak bizim en büyük hedeflerimizden biri de Konya'da olmak üzere Türkiye'yi küresel ticarette bir yıldız, bölgesinde bir çekim merkezi, dünyada ise bir refah abidesi haline getirmektir" dedi.

"Üye sayımız 37 bin 200 artarak 364 bin 687'ye ulaşmıştır"

Türkiye siyasi tarihinde toplumsal karşılığı ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut göstergesi olduğunu vurgulan Başkan Özgökçen, "Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. Konya'mızda teşkilat olarak sahada yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde üye sayımız 37 bin 200 artarak 364 bin 687'ye ulaşmıştır. Bundan sonra da durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz, önümüzdeki süreçte de teşkilat olarak kapı kapı gezeceğiz. Liderimiz Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin eserlerini anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle, sadece seçim olarak değil, her zaman milletimizin her anında yanında olmak için gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA