Başkan Özkan Çetinkaya\'dan Karabük\'ün İl Oluşunun 30. Yılı Mesajı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün 6 Haziran 1995 tarihinde il statüsüne kavuşmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çetinkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"6 Haziran 1995'te yayımlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'nin 78. ili olan Karabük, tarihiyle, emeğiyle, sanayisiyle ve sahip olduğu potansiyelle bugün ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahiptir.

Cumhuriyet tarihimizin ilk ağır sanayi hamlesine ev sahipliği yapan Karabük, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu kalkınma vizyonunun önemli bir parçası olmuş; kurulan demir-çelik fabrikası ile yalnızca şehirleşmenin değil, aynı zamanda üretim ve istihdamın da sembolü haline gelmiştir.

Bugün Karabük, yalnızca Safranbolu'suyla, Eskipazar'ıyla, Yenice'siyle, Eflani'siyle ve Ovacık'ıyla değil; insanıyla, birikimiyle, kültürüyle ve emeğiyle Türkiye Yüzyılı'nın kararlı yürüyüşüne omuz veren bir şehir konumundadır.

Karabük Belediyesi olarak bizler de bu yürüyüşe güçlü bir şekilde katkı sunmak, şehrimizi daha yaşanabilir, daha çağdaş, daha üretken hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geride kalan 30 yılda elde edilen tüm kazanımları daha ileri taşımak; altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan çevre projelerine kadar her alanda Karabük'ü büyütmek için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun Karabük ayağını en güçlü şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı yıldönümünde, Karabük'ün il olmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geçmişten bugüne bu şehir için taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Karabük'ümüzün 30. il oluş yıl dönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerime sevgi, saygı ve muhabbetlerimiiletiyorum." - KARABÜK