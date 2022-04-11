Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu

11.04.2022 10:08
Başkan Özlü Ankara'da temaslarda bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret etti. Özlü, Düzce'ye devlet tiyatroları açılmasını istedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'de kültür ve sanat alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Ziyarete yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü, "Bakan Yardımcımızı ziyaret ettik. Şehrimizin kültür ve sanat faaliyetleri noktasında yapılan çalışmaları ve bundan sonrası için öngördüğümüz hususları değerlendirdik. Düzce'ye 'Devlet Tiyatroları Sahnesi' açma talebimizi de ilettik. İlimiz turizminin geliştirilmesi başta olmak üzere Konuralp Antik kentinde devam eden kazı çalışmalarımız ve Mutfak Sanatları Merkezi özelinde bilgi alışverişinde bulunduk. Düzce adına Sayın Bakan Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Özlü, Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz'a 'Düzce Yemekleri' kitabını hediye etti. - DÜZCE

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Özkan Yavuz, Faruk Özlü, Ankara, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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