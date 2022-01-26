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Başkan Özlü'nün ziyaretlerine kar engel olmuyor - Son Dakika

Başkan Özlü'nün ziyaretlerine kar engel olmuyor

26.01.2022 18:11
Başkan Özlü'nün ziyaretlerine kar engel olmuyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kar kış demeden ziyaretlerine devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kar kış demeden ziyaretlerine devam ediyor. Muhtarların talep ve isteklerine özel önem gösteren Belediye Başkanı Özlü, Şehit Murat Demir Mahalle Muhtarı Recep Aktepe'yi ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kar yağışının başlamasından itibaren belediyenin tüm birimlerini teyakkuza geçirerek vatandaşların isteklerini yerine getirilmesi talimatını veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların yanı sıra muhtarları da ziyaret etmeye devam ediyor. Sahadaki personelin çalışmalarını yakından izleyen Özlü, muhtarlara da ziyaretler gerçekleştirerek sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinliyor.

Muhtarlık ziyaretleri kapsamında Şehit Murat Demir Mahalle Muhtarı Recep Aktepe'yi ziyaret eden Özlü, mahallede yapılan çalışmaları aktarırken bir yandan da vatandaşların muhtar Aktepe'ye ilettikleri talepleri de not etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kar kış demeden ziyaretlerini sürdüreceği de bildirildi. - DÜZCE

Başkan Özlü'nün ziyaretlerine kar engel olmuyor
Başkan Özlü'nün ziyaretlerine kar engel olmuyor

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Faruk Özlü, Şehit, Düzce, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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