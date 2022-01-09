Üye Girişi
Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

09.01.2022 11:15
Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bir mesaj yayımlayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında, "Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip. Bu anlamlı vazifeyi icra eden ve gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm basın mensuplarımızın ortaya koydukları gayret ve özverili çalışmaları takdir ediyorum. Medyanın sürdürdüğü yayın politikasının ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlaması, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi de büyük önem arz ediyor" dedi.

Mesajında Konya basınının kadim bir geçmişe sahip olarak, etik kurallara uygun yayınlarıyla örnek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Kamuoyunun haber alma hakkı gibi önemli bir görevi yerine getiren basın aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlev görüyor. Biz basını "ortak akıl" ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bu konuda yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz. Bu vesile ile tarafsız ve ilkeli gazetecilik görevini yürüten başta yerelde çalışan gazeteler olmak üzere tüm gazetecilerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

YORUMLAR
500

Ahmet Pekyatırmacı, Gazeteciler Günü, Selçuklu, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
10:55
Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
10:36
Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
10:13
Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Rizelinin başına gelenler arkadaşlarını hayrete düşürdü! Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı Rizelinin başına gelenler arkadaşlarını hayrete düşürdü! Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı         
09:00
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi         
07:58
Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi         
01:20
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Pekyatırmacı Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement