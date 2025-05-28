Başkan Pütün, Ankara\'da Beyağaçlı Hemşehrileriyle Buluştu

DENİZLİ (İHA) – Ankara programı kapsamında hemşehrileriyle bir araya gelen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Final Sergisinde Denizli'yi temsil eden öğrencileri yalnız bırakmadı.

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ankara'da yaşayan Prof. Dr. Arif Özdemir'in ev sahipliğinde Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yargıtay Üyesi Alp Arslan ve Beyağaçlı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Buluşmada Beyağaç'ta hayata geçirdikleri, devam eden ve ileriki dönem projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Sezayi Pütün, "Ankara'da hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmada, konu her zaman olduğu gibi Beyağaç'tı. İlçemizin geleceği için istişarelerde bulunduk, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik" dedi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, hemşehrileriyle buluşmasının ardından Ankara'da düzenlenen Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Final Sergisine katıldı. Sergide Denizli'yi temsil eden Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu öğrencileri Elif Cemre Ataman, Ceren Baltacı ve danışman öğretmenleri Mustafa Kemal Kalkan'ı ziyaret eden Başkan Pütün, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ