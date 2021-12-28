Üye Girişi
Başkan Ramazan, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Başkan Ramazan, Ankara'da temaslarda bulundu

28.12.2021 17:04
Başkan Ramazan, Ankara'da temaslarda bulundu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte, Ankara'da temaslarda bulunarak Kilis ile ilgili projeleri görüştü.

Ramazan, yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin uygulama planları üzerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Bakanımıza ilimizde gerçekleştirilecek projelerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet kervanımız son sürat ilerliyor, Kilis'te projeler ardı ardına geliyor. Şehrimizin güzelliklerine yenilerini eklemek için Ankara mesaimize hızla devam ediyoruz. Atatürk Mahallesi Bölgesi'nde yapılacak olan 3.etap yaklaşık 700 dairelik toplu konut projesinin, 2022 yılı yatırım programına alınması konusunda TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile bir görüşme gerçekleştirdik" dedi. - KİLİS

Başkan Ramazan, Ankara'da temaslarda bulundu

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, Fatma Varank, Ankara, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ramazan, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika


Ronaldo'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor Ronaldo'dan herkese küçük dilini yutturacak hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor         
17:05
Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı         
16:56
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
16:26
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada         
15:14
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
16:43 Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ramazan, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement