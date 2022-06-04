Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi - Son Dakika
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Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi

04.06.2022 14:44
Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'ni inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'ni inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Fatma Şahin'e spor kompleksi hakkında bilgiler verdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Selahattin Eyyubi Mahallesi'ne yapılan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'ni, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Gözegir ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Toplam 15 bin metrekare büyüklüğe sahip M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'ni Başkan Fatma Şahin ve beraberindekilerle birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kompleks içerisinde; 90X55 metre ebadındaki bir futbol sahası, 880 metrekare kapalı alan, 275 kişilik türbin, antrenman sahası, koşu pisti, soyunma odaları, hakem odaları ile açık otopark alanı bulunduğunun bilgisini paylaştı.

Başkan Şahin, Başkan Fadıloğlu'nun verdiği bilgiler eşliğinde Şehitkamil Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde yer alan ve işletmesi Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na devredilen hizmet binasını inceledi. Burada Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Gözegir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Fatma Şahin ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yönetim kurulu üyelerinin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Başkan Şahin ile Başkan Fadıloğlu, amatör spor kulüplerine ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti. Ziyaret sonunda, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Gözegir, amatör spor kulüplerine verdikleri desteklerden dolayı Fatma Şahin ve Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. - GAZİANTEP

Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osman Toprak, Fatma Şahin, Şehitkamil, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Şahin M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksini gezdi - Son Dakika
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