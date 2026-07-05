Fatma Şahin'den Şırnak'ta Birlik Mesajı - Son Dakika
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Fatma Şahin'den Şırnak'ta Birlik Mesajı

Fatma Şahin\'den Şırnak\'ta Birlik Mesajı
05.07.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şırnak'taki 5. Hz. Nuh'u Anma ve Sefine Festivali'nde kardeşlik, birlik ve barış vurgusu yaptı. Festivalde drone gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine dikkat çekildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şırnak'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Hz. Nuh'u Anma ve Sefine Festivali'nde verilen kardeşlik, birlik ve barış mesajına ortak oldu.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Hz. Nuh'u Anma ve Sefine Festivali, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle yoğun katılıma sahne oldu. Festival boyunca verilen birlik, kardeşlik ve barış mesajları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Cudi Dağı eteklerinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen ve gökyüzünü aydınlatan drone gösterisinde, Hz. Nuh'un insanlığa umut olan yolculuğu sembolik figürlerle anlatıldı.

Yüzlerce dronun oluşturduğu Hz. Nuh'un Gemisi, Cudi Dağı, güvercin ve zeytin dalı figürlerinin yanı sıra barış temalı görseller vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösteride yer alan figürler, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle de ilişkilendirildi.

Şehir tiyatrosu festivalde sahne aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de festivale çeşitli kültürel etkinliklerle katıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Nuh Tufanı" tiyatro gösterisi ile Hz. Nuh çizgi filmi festival ziyaretçileriyle buluşturuldu.

"İyiler yaşayacak, iyilik yaşayacak"

Festivalde yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cudi Dağı'nın yalnızca coğrafi bir alan değil, bütün semavi dinlerin ortak hafızasında yer alan kutsal bir mekan olduğunu belirterek, "Biz aynı coğrafyanın çocuklarıyız. Biz Dicle'nin ve Fırat'ın çocuklarıyız. Dicle ve Fırat herhangi bir nehir değildir. Bu şehir herhangi bir şehir değildir. Bu dağ da herhangi bir dağ değildir. ve siz, bu şehrin asil insanları olarak son 50 yılda çok çile çektiniz. Yeter artık. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımızın 'Yeter, söz de karar da milletindir' dediği, 2004 yılında beni parlamentoya gönderdiği günden beri bir şey gördük: 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven' bir anlayışın mensuplarıyız. 1400 yıl önce Yüce Peygamber bir talimat veriyor, 'Arabın Arap olmayana, beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur' diyor. Nerede doğarsanız doğun, ananız babanız kim olursa olsun, hangi mezhepten, hangi ırktan olursanız olun eşrefi mahlukat olarak doğan insan birinci sınıf vatandaş olacaktır diyor. 1400 yıl önce verilen talimata uyduğunuzda Nuh'un gemisindesiniz. İyiler yaşayacak, iyilik yaşayacak" diye konuştu.

Festivale ayrıca Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile kent protokolü katıldı. Program kapsamında protokol üyeleri de çeşitli konuşmalar gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatma Şahin'den Şırnak'ta Birlik Mesajı - Son Dakika

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