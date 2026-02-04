Başkan Sami Er: "En büyük başarı çalışmak ve işini iyi yapmaktır" - Son Dakika
Başkan Sami Er: "En büyük başarı çalışmak ve işini iyi yapmaktır"

Başkan Sami Er: "En büyük başarı çalışmak ve işini iyi yapmaktır"
04.02.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin normalleşmesi adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Malatya'yı geleceğe hazırlayacak çalışmalar yapıyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin normalleşmesi adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Malatya'yı geleceğe hazırlayacak çalışmalar yapıyoruz. Dirençli bir şehir oluşturma hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Okul ve öğrenci ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu kez Barguzu Ortaokulu'nda bulunan öğrenci, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi. Çocuklar tarafından Türk Bayrakları ile karşılanan Başkan Er, ilk olarak anasınıfındaki minik öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Er öğrencilerin sorunlarını cevapladı

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Sami Er, 'Gazete Kulübü'nden Berra Ela Yalçın, Yüsra Erva Yalçın, Firdevs Temizkan, Rana Betül Kütükçü ve Eslem Öykü Günaylı'nın sorularını cevapladı. Başkan Er, "Başkan olmaya nasıl karar verdiniz" sorusuna, "Ben yılların belediyecisiyim. 30 yıla yakın belediyecilik hayatım var. Malatya bizim memleketimiz ve bir deprem geçirdi. Bu noktada hizmete talip olduk. İstişare ettik, aday olduk, sizler de bizi seçtiniz. Şimdi buradayız ve sizlere hizmet ediyoruz" cevabını verdi.

"Çok çalışmak ve kararlılık önemli"

'İleride topluma liderlik edecek arkadaşlarımıza önerileriniz var mı?' sorusuna cevap veren Başkan Er, "Herkes işini severek yapmalı. Siz öğrencisiniz ders çalışıp, sosyal yönünüzü geliştirin ve işinize dört elle sarılın. Çok çalışmak ve kararlılık önemli. Becerilerinize göre kendinize yön verin. Mesleği seçtikten sonra işinizi iyi yapın. İşini yapan insan toplumda her zaman saygın olur. Samimiyetle işimizi her zaman iyi yapacağız. O zaman arana insan olursunuz. En büyük başarı çalışmak ve işini iyi yapmaktır" dedi.

"Belediyenin dijital dershanesinden faydalanabilirsiniz"

Daha sonra özel eğitim gören özel öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerin sorularını samimi bir şekilde cevaplayan Başkan Er, deprem öncesine göre Malatya'da derslik sayısının yüzde 25 arttığına dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak dijital dershanemiz var. Sınava hazırlık dershanemiz bulunuyor. Kendi evinizde dershaneye gidiyormuş gibi eğitim sistemimizden faydalanabilirsiniz. Mutlaka o imkandan faydalanın. Ayrıca, imkanı olmayan öğrencilerimize internet sağlıyoruz. Ücretsiz kitap veriyoruz. Dijital dershanemizde 12 bin öğrenciye 3 deneme sınavı yapacağız" diye konuştu.

"Başarı çalışınca gelir"

Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tavsiyelerde de bulunarak, "Çalıştığınız zaman başarı gelir. Azmin önünde hiçbir engel kalmaz. Sanat Sokağımızda sanatsal faaliyetlerimizi mutlaka takip edin. Gençlik meclisimiz var. Belediyenin yönetiminde bu meclisimiz önem arz ediyor. Gençlik meclisinde alınan kararları uygulamaya geçiriyoruz. Malatya'yı kütüphaneler ve spor şehri yapmak istiyoruz. 50'ye yakın gençlik ve spor merkezleri yapıyoruz. 5 büyük spor tesisi ile mahallelerde kapalı basketbol, voleybol ve futbol sahaları inşa ediyoruz. Bölgenin en büyük kütüphanesini Büyükşehir Belediye binamız içinde yapıyoruz. 815 kişi kapasiteli kütüphanemiz; 7/24 açık olacak. Ücretsiz çay, su, kahve ve çorba ikramlarımızın olacağı kütüphanemizde her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündük. Bunun yanında Spor Köyü yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bilim merkezi projemizi Malatya'mıza kazandıracağız"

Başkan Er, bir öğrencinin 'Tramvay projesi var mı?' sorusuna, "Çösnük'ten başlayıp, Mehmet Buyruk Caddesi, Kışla-İnönü Caddesi güzergahından devam edip, İstasyon Caddesi'nden MAŞTİ'ye kadar hafif raylı sistem çalışmamız var. İnönü ve Kışla caddelerinin genişliğini 30 metreye çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza da konuyu ilettik, çalışmalar devam ediyor" diye cevap verdi.

Öğrencilere hayata geçirecekleri projelerle ilgili de bilgi veren Başkan Er, "Bilim Merkezi projemiz var. Projesi tamamlandı. Yeri hazır, finansmanını bulduk. Bilim Merkezi projemizi Malatya'mıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Dirençli bir şehir oluşturma hedefiyle çalışıyoruz"

Barguzu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Er, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde karşılıyoruz" dedi.

Malatya'da yoğun bir çalışma olduğunu dile getiren Başkan Er, "Haziran'a kadar sorunların büyük çoğunluğu çözülecek. Şehir normalleşecek. Şehri normalleştirirken sadece binalar yapmak değil, Malatya'yı geleceğe hazırlayacak çalışmalar yapıyoruz. Dirençli bir şehir oluşturma hedefiyle çalışıyoruz. 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Asbest boruları ve kanalizasyonları değiştiriyoruz. Şehrin kültürel ve sosyal hayatına da yön vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda da çalışmalarımız var. Bölgenin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. Malatya'ya yakışır güzel bir eser olacak. Çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. İki kitap kafe yapacağız. 6-7 ayda hemen hemen her şey bitmiş olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Sami Er, Malatya, Kültür, Son Dakika

