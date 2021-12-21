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Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı - Son Dakika

Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı

21.12.2021 16:53
Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ve TÜGVA iş birliğiyle gerçekleştirilen "Canik Gençlik Hareketleri" kapsamında bilim ve teknoloji gezileri yapan liseli gençleri ağırladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ve TÜGVA iş birliğiyle gerçekleştirilen "Canik Gençlik Hareketleri" kapsamında bilim ve teknoloji gezileri yapan liseli gençleri ağırladı.

Canik Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle Canik'teki ortaokul ve liselere yönelik başlatılan "Canik Gençlik Hareketleri" projesi kapsamında her gün 30 öğrenci Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bilim ve teknoloji ziyaretinde bulunuyor. Üniversitesi bünyesinde bulunan Planetaryum ve Teknopark'ı ziyaret eden öğrenciler burada uzay bilimi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri inceleme fırsatı buluyor. Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla 6 ve 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret programına her gün 30 öğrencinin katıldığı bildirildi.

"Görüşleriniz bizim için çok önemli"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu ziyaretleri gerçekleştiren liseler arasında yer alan Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Canik Belediye'sinde ağırladı. Gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında gençlere bu gelişmeleri yakından takip etmelerini önerdi. Canik Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle görüş alışverişinde bulunan Başkan Sandıkçı, liseli gençlerden oluşan Gönüllü Danışman Kadrosu kurduklarını dile getirdi. "Gençlerin görüşleri bizim için çok önemli. Bireysel de olsa ihtiyaç duyduğunuz her konuda bize mutlaka ulaşın" diyen Başkan Sandıkçı, "Taleplerinizi bize bildirin ve çalışmalarımızla ilgili bize geri bildirim sağlayın ki ilçe halkımıza çok daha verimli hizmetler kazandıralım" şeklinde konuştu.

"Gençliği önemsiyoruz"

Gençleri çok önemsediklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu makamlara gelecekte sizler geçeceksiniz. Siz ne kadar donanımlı yetişirseniz bizler yaşlılığımızda o kadar rahat yaşarız" dedi.

"Bir ilçenin fiziksel ihtiyaçları kolayca giderilebilir; fakat gençlik ve eğitimle ilgili konuların telafisi yoktur" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sizler için farklı etkinlikler düzenleyerek değişik alanlarda gelişmenize katkı sağlamak istedik. Sizleri teknolojiyle bir araya getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerle ilgili Canik'te pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, özellikle 2022 yılında Samsun'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022 öncesi gençlerin bilim ve teknoloji alanında yeni fikirler kazanması ve hayallerini gerçekleştirmeleri noktasında onlara ufuk göstermeyi hedeflediklerini kaydetti. Gezilerin eğlenceli ve verimli geçtiğini söyleyen gençler, bilim ve teknoloji hakkında izlenimlerini paylaştı.

Öğrencilere hediye takdim eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ziyaretin sonunda gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı
Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı
Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı
Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, gençlik, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı bilim turuna çıkan gençleri ağırladı - Son Dakika


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