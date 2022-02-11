Üye Girişi
Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare - Son Dakika

Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare

11.02.2022 18:20
Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla buluşup belediyenin 2021 yılı faaliyetleri ve bu dönem yapılacak çalışmalara ilişkin istişarede bulundu.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla buluşup belediyenin 2021 yılı faaliyetleri ve bu dönem yapılacak çalışmalara ilişkin istişarede bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltı programında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi'nin 2021 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı sunum programıyla davetlilerine bilgi aktardı. Kentsel dönüşümden altyapı hizmetlerine, eğitim faaliyetlerinden imar çalışmalarına kadar bir yıl içinde gerçekleştirilen hizmetleri başlıklar halinde ele alan Başkan Sandıkçı, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan yeni projeler hakkında da muhtarlara bilgi verdi.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik"

Canik'in birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, merkezden kırsala kadar ilçenin tüm noktasına hizmet götürme adına tüm ekiplerin canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Sandıkçı, özellikle kar yağışının yoğun geçtiği iki haftalık zaman dilimi içerisinde belediye personelinin tüm imkanlarıyla gece gündüz bölgede karla mücadele verdiğinin altını çizdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bölgede karla mücadele ettiğimiz günlerde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Nereden bir çağrı geldiyse ekiplerimiz anında harekete geçerek halkımızın hizmetine koştu" dedi.

"İstişare kültürünü önemsiyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı göreve geldikleri günden itibaren ilçe adına alınacak tüm kararları ortak akıl çerçevesi içerisinde görüşülerek neticelendirdiklerinin altını çizdi. Canik Belediye Meclisi'nde alınan karaların hemen hemen tamamının oy birliğiyle kabul edildiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Belediye Meclisi'mizde dört farklı parti temsilcimizin bulunmasına rağmen kararlarımızı ortak akıl çerçevesinde almayı önemsiyoruz. İlçemizin yararına olan en iyi sonuca erişmek için farklı fikirlere her zaman ihtiyacımız var. İstişare kültürümüzün bir gereği olarak farklı önerileri aramızda değerlendirerek en doğru sonuca birlikte ulaşmaya özen gösteriyoruz. Siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelmemizdeki ana gaye de bu. İlçemizle alakalı fikirlerimizi harmanlayıp bir aradayken görüşüp değerlendirmek en doğrusu. Böylece hem yanlış anlaşılmaların önünü kesmiş hem de ilçemiz adına en faydalı kararları ortaklaşa almış oluruz" diye konuştu.

Muhtarların söz alarak görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program son buldu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare
Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare
Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare
Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare

YORUMLAR
500

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Hisarcık, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement