Başkan Sandıkçı'dan muhtarlarla istişare - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla buluşup belediyenin 2021 yılı faaliyetleri ve bu dönem yapılacak çalışmalara ilişkin istişarede bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltı programında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi'nin 2021 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı sunum programıyla davetlilerine bilgi aktardı. Kentsel dönüşümden altyapı hizmetlerine, eğitim faaliyetlerinden imar çalışmalarına kadar bir yıl içinde gerçekleştirilen hizmetleri başlıklar halinde ele alan Başkan Sandıkçı, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan yeni projeler hakkında da muhtarlara bilgi verdi.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik"

Canik'in birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, merkezden kırsala kadar ilçenin tüm noktasına hizmet götürme adına tüm ekiplerin canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Sandıkçı, özellikle kar yağışının yoğun geçtiği iki haftalık zaman dilimi içerisinde belediye personelinin tüm imkanlarıyla gece gündüz bölgede karla mücadele verdiğinin altını çizdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bölgede karla mücadele ettiğimiz günlerde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Nereden bir çağrı geldiyse ekiplerimiz anında harekete geçerek halkımızın hizmetine koştu" dedi.

"İstişare kültürünü önemsiyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı göreve geldikleri günden itibaren ilçe adına alınacak tüm kararları ortak akıl çerçevesi içerisinde görüşülerek neticelendirdiklerinin altını çizdi. Canik Belediye Meclisi'nde alınan karaların hemen hemen tamamının oy birliğiyle kabul edildiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Belediye Meclisi'mizde dört farklı parti temsilcimizin bulunmasına rağmen kararlarımızı ortak akıl çerçevesinde almayı önemsiyoruz. İlçemizin yararına olan en iyi sonuca erişmek için farklı fikirlere her zaman ihtiyacımız var. İstişare kültürümüzün bir gereği olarak farklı önerileri aramızda değerlendirerek en doğru sonuca birlikte ulaşmaya özen gösteriyoruz. Siz değerli muhtarlarımızla bir araya gelmemizdeki ana gaye de bu. İlçemizle alakalı fikirlerimizi harmanlayıp bir aradayken görüşüp değerlendirmek en doğrusu. Böylece hem yanlış anlaşılmaların önünü kesmiş hem de ilçemiz adına en faydalı kararları ortaklaşa almış oluruz" diye konuştu.

Muhtarların söz alarak görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program son buldu. - SAMSUN