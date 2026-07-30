Başkan Sandıkçı: "Her alanda güçlü Canik için çalışıyoruz"

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güvenli ve modern şehircilik hamlesiyle Canik'in geleceğine değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilçe sakinlerini deprem riskine karşı güvenli konutlarla ve yeni sosyal yaşam alanlarıyla buluşturacaklarını kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca yeni ana arterler kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Canik 1. Yeni Bulvar Yolu'nu vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçe merkezinden Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'nun yapım çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Canik'in geleceğine değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza atmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Canik'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'nun 20 metre genişliğinde olacağına değinen Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor, eş zamanlı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla ulaşım altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. İlçemizi geleceğe taşıyan projelerimize yenilerini ekliyoruz. Sosyal yaşam alanlarımızın sayılarını artırıyor, modern ve güvenli şehircilik hamlemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her alanda güçlü Canik için azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.