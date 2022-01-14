Başkan Sandıkçı: "Kendi dönemimizi kendi rızamızla denetlettik" - Son Dakika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, " Samsun Valiliği'ne başvuru yaparak görev yaptığımız 2,5 yıllık hizmet yılımızı teftiş etmelerini talep ettik. Böyle bir şey hiç görülmedi belki ama biz kendi görev dönemimizi teftiş ettirdik" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2021 yılı faaliyet raporunu görüşmek ve 2022 yılında ortaya konulacak projeleri değerlendirmek üzere Canik Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde akşam yemeği ile birlikte başlayan toplantıya grup başkanvekilleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleri katıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı toplantıda, Canik Belediyesi birimlerinin bir yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğu proje ve faaliyetleri slayt eşliğinde davetlilere sundu.

Meclisten 'birlik' vurgusu

Sunum öncesi konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Meclisi grup başkanvekilleri, göreve başladıkları 2019 yılından bu yana meclis çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde ilçe halkına hizmet verdiklerini belirtti. Hep birlikte Canik'te güzel hizmetler ortaya koyduklarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Öztürk, "Canik Belediyesi'nin sahada gerçekleştirdiği tüm çalışmalara hepimiz şahidiz. 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen proje ve çalışmalara katkı sağlayan tüm meclis üyelerine, birim amirlerine, belediye personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılı bir hizmet sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden MHP Grup Başkanvekili İsmail Sevindik, "Sayın Başkanın sergilemiş olduğu performans, yönetim anlayışı, insanlık değerlerine karşı göstermiş olduğu tavır ve belediye çalışanlarıyla birlikte oluşturduğu sinerji ile kısa sürede bu başarı ortaya çıkmıştır. İnşallah gelecek yıllarda da güzel işlere imza atarak Canik'in adından söz ettirecek bir ilçe olmasına katkı sağlarız" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi çatısı altında bulunan herkesin ortak paydasının 'Canik' olduğunun altını çizen İYİ Parti Grup Başkanvekili Nusret Soykan, "Bu çatı altında bulunan herkesin ortak paydasının Canik olduğu konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmamıştır. Başta Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı olmak üzere, genel siyasetteki çekişmeleri meclisimizdeki çalışmalardan uzak tutmaya özen gösteren herkese İYİ Parti grubu adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Tek vücut olduk"

Canik Belediyesi'nin 2021 yılına ait faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, iktidar ve muhalefet partileriyle tüm meclis üyelerinin ilçe için tek vücut olduğunu dile getirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Üç yıl içerisinde Canik Belediyesi olarak ortaya güzel işler koyuldu. Bunun da en büyük vesilesi iktidarı ve muhalefeti ile Meclis üyesi arkadaşlarımızın tek vücut olması ve tek hedefe kitlenmesidir. Bunun bir göstergesi de Meclisimizin 2021 yılında aldığı kararların yüzde doksanının Meclis üyelerimizin oybirliğiyle kabul edilmiş olmasıdır. Hangi partiden seçilmiş olursak olalım tek gayemiz var, Canik'i daha yukarı taşıyabilmek. Farklı fikirlerde olsak bile istişare halinde olduğumuz sürece ortak bir noktada buluşmak her zaman mümkündür" dedi.

Başarının ekip ruhundan doğan sinerji ile birlikte elde edilebildiğini ifade eden Sandıkçı, Canik'in bu sinerjisi sayesinde kısa sürede gıptayla bakılan bir ilçe konumuna ulaştığını belirtti.

"Kendi rızamızla teftiş ettirdik"

Göreve geldikleri günden itibaren dikkatli ve şeffaf bir çalışma anlayışıyla hizmet verdiklerinin altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, muhtemel hataları önleme adına görev yaptıkları dönemi kendi rızalarıyla teftiş ettirdiklerini dile getirdi. "Kendi dönemimizi kendi rızamızla denetlettik" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

"Samsun Valiliği'ne başvuru yaparak görev yaptığımız 2,5 yıllık hizmet yılımızı teftiş etmelerini talep ettik. Böyle bir şey hiç görülmedi belki ama biz kendi görev dönemimizi teftiş ettirdik. Müfettişler toplam altı ay çalıştı ve görev yaptığımız iki buçuk yılı denetlediler. Kendi dönemimizi kendi rızamızla denetletmiş olduk. Bilgi eksikliğinden dolayı yanlış bir uygulamamız varsa bunu tespit etmek amacıyla, tedbir amacıyla yaptığımız bir uygulamaydı bu. Bu titizlikte göstermiş olduğumuz çalışmalar sonucu 2019-2021 döneminde hiç kredi kullanmadan hem yatımlarımızı yaptık hem de 87 milyon 900 TL borç ödedik. İnşallah kalan iki yılda da geçirmiş olduğumuz üç yıldaki gibi bir yönetim anlayışıyla görev süremiz olan 2024 yılına beraberce ulaşırız."

Canik Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi. - SAMSUN