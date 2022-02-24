Başkan Sarıcaoğlu: "Asla gönül kırmayın" - Son Dakika
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Başkan Sarıcaoğlu: "Asla gönül kırmayın"

24.02.2022 13:16
Başkan Sarıcaoğlu: "Asla gönül kırmayın"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Asla gönül kırmayın" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Asla gönül kırmayın" dedi.

Kavak Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda birim müdürlerini tek tek dinleyen Başkan Sarıcaoğlu tamamlanmış, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda çeşitli uyarılarda da bulunan Başkan Sarıcaoğlu, "Bizler milletimize hizmet anlayışı ile göreve talip olduk. Halkımızda inandı, güvendi ve bu yetkiyi verdi. Unutmayın bizler milletimizin hizmetkarıyız. Her zaman halkımızla iç içe olun. Bütün birimlerimizin personelinden müdürüne hepiniz vatandaşımızla iletişiminize dikkat edin. Asla gönül kırmayın" diye konuştu.

Hizmetlerin vatandaşa kaliteli şekilde ulaştırılması, çözüm odaklı belediyecilik anlayışının devam ettirilmesi ve personelin iş veriminin arttırılması hakkında birim müdürleri ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Sarıcaoğlu, pandemi nedeniyle zor bir iki yıl geçirmelerine karşın vatandaşa hizmette bir aksama yaşatmadıkları için müdürlerine teşekkür etti. Sarıcaoğlu, ilçe halkına daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunulması için sık sık yaptıkları bu tür değerlendirme toplantılarına bundan sonra da devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda yapılan çalışmalardan da örnekler veren Sarıcaoğlu, son sekiz yılda Kavak ilçesine Cumhuriyet döneminde yapılandan daha fazla bir yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar yaptığımız tüm başarılı güzel hizmetleri sizlerle ve birlikte çalıştığımız tüm işçi kardeşlerimizle birlikte başardık. Bu ilçeye yaptığımız her hizmet, her eserde sizlerin ve çalışma arkadaşlarınızın büyük emekleri var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle ele vermeseydik ilçemize bu kadar güzel eserleri kazandıramazdık. Bundan sonra da sizlerle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Sarıcaoğlu: Asla gönül kırmayın

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Kavak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sarıcaoğlu: 'Asla gönül kırmayın' - Son Dakika


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