Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu

09.04.2022 11:10
Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Seçer, "Kent Konseyi, bize önemli katkılar sunabilecek bir oluşum. Birçok konuda karar alırken Kent Konseyinin bize sağlayacağı destek son derece önemli" dedi.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Seçer, ziyarette Yürütme Kurulu Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

"Kent Konseyi, önemli katkılar sunabilecek bir oluşum"

Mersin ve Tarsus'un değerlerini açığa çıkarmak için iş birliği yapmak istediklerini, bu amaçla çalışmalarını sürdürdükleri anlatan Başkan Seçer, bu çerçevede Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Tarsus'a Değer Katanlar Kurulunu (TADEKA) kurduklarını hatırlattı. MEDEKA ve TADEKA yapılarının içerisinde entelektüeller, akademisyenler, sanatçılar ve sporcuların, sivil toplum temsilcilerinin, yani kente dair tüm aktörlerin gönüllülük temelinde belediye ile iş birliği yaptığını belirten Seçer, "Kararlarımızı verirken mutlaka fikir almak, danışmak, farklı önerileri dinlemek bize yarar sağlıyor. MEDEKA ve TADEKA'yı kurduğumuzdan bu yana da bu yapı içerisindeki kurullar vasıtasıyla her alanda bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz ve kente dair yapacağımız projeksiyonlarda da oradan gelen bilgiler bizi doğru sonuç almaya yönlendiriyor. Kent Konseyi de bu yapısıyla aynı şekilde TADEKA ve MEDEKA örneğinde olduğu gibi bize önemli katkılar sunabilecek bir oluşum; çünkü her alandan farklı düşünceleri taşıyan insanların oluşturduğu bir yapı. Kente dair bütün sorunlara hakim bir yapı. Çevre sorunlarından ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara kadar birçok konuda karar alırken Kent Konseyinin bize sağlayacağı destek bizim için, belediyemiz için son derece önemli. Ayrıca, kente dair kamuoyu oluşturmada, özellikle çevre konularında Kent Konseyinin önderlik etmesini, yönlendirici bir rol üstlenmesini de değerli buluyorum. Yeni Yönetimi ile Yürütme Kuruluyla Kent Konseyine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Fütüristik bir bakış açısıyla hareket ediyorsunuz"

Kent Konseyi Başkanı Tuğcu da Başkan Seçer'in mazbatasını almasının 3'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Çalışmalarınızın yoğunluğunu biliyoruz, çok da güzel işlerin yoğunluğuna tanık olmak ayrı bir gurur. Mersin Kent Konseyinin Yürütme Kurulu çok kıymetli dinamiklerin temsilcileri ile sizinle buluşmaya geldi. Fütüristik bir bakış açısıyla hareket ediyorsunuz, 5-10 yıl değil, toplumun 50 sene, 100 sene sonraki yaşını görebiliyorsunuz. Bununla ilgili adımlar attığınızı da ben takip ediyorum. Bunlar da bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Yürütme Kurulu Üyeleri, Kent Konseyinin çalışmalarını anlatarak, kent hakkındaki öngörülerini paylaştı. - MERSİN

Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu
Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu
Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu

YORUMLAR
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Yürütme Kurulu, Kent Konseyi, Vahap Seçer, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu - Son Dakika


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